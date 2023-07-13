Работы на Чайковского. Как Херсон живет после наводнения

Улица Чайковского в Херсоне раскалена июльским полуденным солнцем. В тени +37 градусов, но поди найди эту тень. Разве что под покосившимися заборами и высохшими деревьями - там прячутся несколько десятков коммунальщиков из разных уголков страны, они ждут мусоровоз.

Белый грузовик с киевскими номерами возвращается со свалки, и коммунальщики в черных бронежилетах берутся за лопаты. Ярко-желтый экскаватор сгребает гору из штукатурки, обломков мебели, детских игрушек и книг. "Все влажное, заплесневевшее местные выбрасывают со дворов, а мы бесплатно вывозим", - объясняет один из мужчин.

В июне улица Чайковского в Херсоне была затоплена под самые крыши Фото: Inna Varenytsia/REUTERS

Типы повреждений

Виктор уверен: по сравнению с соседями им с матерью повезло. Дом на верхней части улицы вскоре после разрушения Каховской ГЭС подтопило лишь чуть выше крыльца. Под воду ушел погреб, старенькая Mazda и огород. Впрочем, новые помидоры уже посадили. "Мы еще обошлись легким испугом - трещины по стенам немного пошли и закатка в подвале пострадала", - рассказывает бывший моряк, проживший на Чайковского последние 23 года.

На другой стороне улицы ситуация гораздо хуже. Анатолий Силак, сгребая штукатурку, говорит, что содрал ее уже на три КамАЗа: "Здесь печка была, она упала. И еще одна, и дымоход, видите, обвалился". Силаки купили этот дом, которому уже более полувека, в 2019-м. Два года делали ремонт, обставили новой мебелью, бытовой техникой, но 6 июня, убегая от наводнения, успели забрать только документы и собаку.

Три КамАЗа сырой штукатурки Анатолий Силак, по его подсчетам, уже соскреб со стен своего дома Фото: Igor Burdyga/DW

Сейчас семья ютится в небольшой комнатушке у малознакомых людей, переехавших в Одессу. "Как они вернутся, то не знаю, где дальше жить", - жалуется жена Анатолия Ирина. Последний месяц она обивает пороги полиции, обладминистрации, райсовета - помощь от государства и международных организаций, будущая компенсация на восстановление сопряжена с бюрократией. По состоянию на 12 июля правительство Украины получило от жителей Херсонщины уже 3157 заявок на выделение помощи, трети заявителей выплатили по 5 тысяч гривен (чуть более 150 евро).

"У нас здесь второй тип повреждений?", - переспрашивает Ирина у мужчины. "Да какая уже теперь разница", - отмахивается он и возвращается к штукатурке.

Капелланы с насосами

Между кучами мусора по Чайковского носятся несколько багги с людьми в гражданском и в форме. Это волонтеры из киевской евангелистской церкви "Скиния". В первые дни наводнения они эвакуировали местных на лодках, а сейчас откачивают воду. "Помогаем людям, молимся здесь за них. Даем им немного надежды, потому что у многих людей эта надежда умирает, - рассказывает бородатый великан Константин Кукса, диакон и военный капеллан.

Капеллан Константин Кукса Фото: Igor Burdyga/DW

После обеденного перерыва он с коллегами подкатывает ко двору, который ниже еще на полквартала - здесь вода до сих пор в подвалах и колодцах. Еще ниже, на улице Причальной, вода по-прежнему стоит в некоторых дворах, куда еще не вернулись владельцы. "Господи, благослови", - крестится капеллан после нескольких минут хитрых манипуляций вокруг насоса и запускает двигатель. Грязная вода вперемешку с илом бежит вниз к реке Кошевой.

На другом багги паркуется у еще одного подворья Роман, волонтер в белом защитном костюме. Владельцы протапливают небольшую баню - как просохнет, можно будет здесь ночевать втроем. Ободранный каркас основного здания из ракушника Роман опрыскивает химикатами от грибка. "Стены будут чистенькие, останется их только зашпаклевать, и люди себе сделают ремонты", - успокаивающе объясняет волонтер.

Стены из известняка могут просесть, как высохнут. Роман, волонтер церкви "Скиния", обрабатывает их химикатами от грибка Фото: Igor Burdyga/DW

Если все было бы так просто...

Три из четырех

По данным обладминистрации, к 12 июля на правобережье Херсонщины не осталось подтопленных домов. С левого берега доходит только информация от властей аннексированных РФ территорий Украины - они говорят о 6400 домохозяйствах. Боевые действия, артиллерийские обстрелы через Днепр, не прекращающиеся ни на день, не дают возможности составить полную картину разрушений.

Аналитики Киевской школы экономики, опираясь на спутниковые снимки, утверждают: в результате катастрофы с обеих сторон Днепра полностью было затоплено более 11 000 домов, частично - еще 6500. Еще более 33 500 указаны как "вероятно затопленные", поскольку оказались в зоне наводнения.

Мусор с херсонских улиц убирают всей страной Фото: Igor Burdyga/DW

"Масштабы разрушений действительно впечатляют", - делится наблюдениями главный архитектор Львовщины Елена Василько. Бронежилет с галицкими гербами выделяет ее на херсонской улице не меньше, чем акцент. Василько возглавляет экспертную комиссию, которая приехала по приглашению областной администрации. Таких комиссий из разных областей в городе сейчас работает несколько. Львовянам досталась улица Чайковского, эксперты обходят частные домовладения, составляя акты о повреждениях.

"Это еще не точка разрушения, дома будут и дальше обрушиваться по мере высыхания, - прогнозирует глава комиссии. - По нижней стороне улицы я вообще подала предложения о разработке нового детального плана территорий и новой застройки. Но такое решение может быть принято только после победы".

Во многих дворах еще нужно откачивать воду из колодцев Фото: Igor Burdyga/DW

Ее коллега Леонид Вознюк, доцент кафедры архитектуры, проектирования и инженерии "Львовской политехники", берется объяснять: вода здесь стояла слишком долго для устаревших конструкций середины прошлого века. "Здесь есть стены из бута, который ложился на глину, часть домов имела деревянный каркас, заполненный глиной и камышом - глину всю вымыло. Фундаменты подмыты безумно, а что с грунтами, мы еще не знаем. Поэтому из четырех домов, которые мы успели обследовать сегодня, три рекомендовали под снос", - уточняет он.

Казалось бы, местным не до смеха. Сотни жителей еще даже не вернулись в свои дома, десятки не знают, когда приведут свои в жилое состояние. Но, несмотря на жару, неопределенность и грохот артиллерии - сегодня пока отдаленный - со дворов и перекрестков раздается смех. "Поражает доброта и позитив людей, которые здесь есть, - восторженно отзывается Вознюк, похожий в зеленой каске и бронежилете на заблудившегося солдата Швейка, - Нас все приглашают поесть, на кофе. Люди, нуждающиеся в помощи, сами ее предлагают. Это уникальное явление в Украине - именно поэтому, я считаю, мы сильны".

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