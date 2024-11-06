Работник участка в США: В воздухе витало напряжение

Работник участка в небольшом городке в Нью-Джерси рассказал DW про атмосферу. Трамп общается со сторонниками в Мар-а-Лаго, Харрис ужинает в Военно-морской обсерватории.

Избирательные участки закрылись в большинстве штатов США. Брюс Конвайзер, работник участка в небольшом городке Грин Брук (округ Сомерсет, штат Нью-Джерси) рассказал DW во вторник, 5 ноября, про обстановку во время выборов. По его словам, в течение дня "атмосфера была вполне нормальной", но, конечно, "в воздухе витало напряжение". "Все, кто голосует, понимают, что поставлено на карту", - добавил собеседник DW.

"Каждая из сторон - в ужасе от того, что могут победить соперники", - пояснил он. Грин Брук - преимущественно "республиканский" город в "демократическом" штате.

По субъективному ощущению Конвайзера, большинство проголосовавших на его участке, по предварительным данным, - сторонники Дональда Трампа. Работник участка также добавил, что, по его наблюдению, республиканцы в городе "голосовали досрочно (до 5 ноября. - Ред.) в большем количестве, чем когда-либо прежде".

Всего в четырех из шести районов города 5 ноября проголосовали около 1450 избирателей, отметил Ковайзер. На 2023 год в городе проживали порядка 7290 человек.

По прогнозам агентства AP, в Нью-Джерси (14 голосов выборщиков) побеждала кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

Трамп пообщался со сторонниками в Мар-а-Лаго

Между тем, как сообщил телеканал CNN, Трамп коротко пообщался со своими сторонниками, наблюдающими за результатами выборов в Мар-а-Лаго (штат Флорида), где находится резиденция экс-президента. Республиканца в темном костюме и красном галстуке окружали спонсоры, семья и друзья. Политик требовал регулярных апдейтов от своего предвыборного штаба. Советники бывшего главы государства ликовали в связи с числом латиноамериканских избирателей, особенно - мужчин, которых республиканцу, по словам его команды, удалось привлечь на свою сторону.

Харрис следила за результатами выборов в Военно-морской обсерватории США

В свою очередь кандидат от Демпартии Камала Харрис следила за результатами выборов в Военно-морской обсерватории США - своей официальной резиденции в Вашингтоне. По данным CNN, она ужинала в кругу семьи, параллельно делая звонки по телефону и находясь в постоянном контакте со своим штабом в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Президент США избирается коллегией выборщиков. Каждый из 50 американских штатов, а также федеральный округ Колумбия имеют определенное число выборщиков. Их количество зависит от численности населения. Кандидат может проиграть в общенародном голосовании, но, получив большинство от коллегии выборщиков, все равно стать президентом. Такое случалось пять раз в истории США, включая победу Дональда Трампа в 2016 году.

В большинстве случаев кандидат, набравший в штате большинство голосов, автоматически получает поддержку всех его выборщиков. Но есть два исключения: Небраска и Мэн. Небраска в основном голосует за республиканцев, но у кандидата от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис есть шансы получить там минимум один голос выборщика. Разделение голосов выборщиков в принципе может произойти в обоих этих штатах.

Для победы на выборах необходимо абсолютное большинство - не менее 270 голосов - выборщиков. Если ни один из кандидатов не наберет нужного числа, президента избирает Палата представителей Конгресса США, а вице-президента - Сенат.

По прогнозам AP, по состоянию на 5.00 мск Трамп лидировал в Джорджии и Северной Каролине, Харрис - в Мичигане и Пенсильвании, все они являются так называемыми "колеблющимися" штатами, результаты в которых имеют решающее значение для итогов голосования.

