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Митинг в честь Международного женского дня, Россия, МоскваФото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance
ОбществоРоссия

Работа российских женщин по дому стоит 22,3 триллиона в год

Ирина Уманская
1 ч. назад

Забота о семье и материнство вносят значительный вклад в гендерное неравенство. Труд женщин по дому в России эквивалентен 17% ВВП, подсчитали аналитики проекта "Если быть точным".

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Если бы за труд женщин по дому платили медианную российскую зарплату, в 2021 году эти услуги стоили бы 22,3 трлн рублей и составили бы 17% ВВП, следует из подсчетов проекта "Если быть точным", опубликованных в среду, 8 марта.

По данным Росстата, каждый день женщины в России тратят в 2,3 раза больше времени, чем мужчины, заботясь о доме и близких. Россиянки проводят в среднем 4 часа 20 минут в день за домашними делами, однако этот труд остается неоплаченным.

"Штраф за материнство" и "премия" за отцовство

Неравномерное распределение времени на работу по дому вносит вклад в гендерный разрыв в оплате труда. Например, женщины реже, чем мужчины, готовы к переезду по работе и командировкам, чаще выбирают вакансии ближе к дому, отказываясь от карьерных возможностей. 

На доходы женщин оказывает влияние и материнский статус. Женщины без детей в возрасте от 20 до 44 лет получают более высокую зарплату, чем женщины с несовершеннолетними детьми, даже если и те, и другие имеют одинаковые опыт работы и состояние здоровья, отмечают авторы со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ. "Штраф за материнство" составляет в среднем 4 процента. Напротив, мужчины с детьми получают при прочих равных на 3% больше, чем бездетные мужчины.

Гендерный разрыв в оплате труда в России высок

Согласно данным Росстата, средняя зарплата мужчин в России в 2021 году была на 27,5% больше, чем зарплата женщин. Это высокий показатель: Международная организация труда оценивает глобальный гендерный разрыв в оплате труда в диапазоне от 16 до 22 процентов. Например, в Германии в 2021 году ГРОТ составил 18,9 процента.

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