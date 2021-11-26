QR-коды по всей России: нет слова - нет проблем?

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Многие россияне выступают против введения в общественных местах системы QR-кодов. Некоторые чиновники решили: проблема - в названии. Сергей Елкин - об искаженной логике властей.
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Полная отмена QR-кодов и других ковидных ограничений возможна только после окончания пандемии, а не по достижении коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции, считают в Кремле.