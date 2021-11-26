 QR-коды по всей России: нет слова - нет проблем? | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 30.11.2021

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Коронавирус

QR-коды по всей России: нет слова - нет проблем?

Многие россияне выступают против введения в общественных местах системы QR-кодов. Некоторые чиновники решили: проблема - в названии. Сергей Елкин - об искаженной логике властей.

Чиновник считает, что людям не нравится термин QR-код. Люди с вилами и факелами с сарказмом подтверждают, что все дело в слове - карикатура Сергея Елкина

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