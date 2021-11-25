Пытки и права человека: за что критикуют нового главу Интерпола

Новым президентом Интерпола 25 ноября 2021 года был избран генеральный инспектор МВД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмед Нассер Аль-Раиси. Ранее ряд правозащитников и политиков, в том числе из Германии, раскритиковали его кандидатуру из-за сообщений о серьезных нарушениях прав человека.

Так, еще в середине ноября три члена бундестага ФРГ - Кай Геринг (Kai Gehring) из партии Союз-90/"Зеленые", Петер Хайдт (Peter Heidt) из Свободной демократической партии (СвДП) и Франк Швальбе (Frank Schwalbe) из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - опубликовали заявление с критикой по поводу того, что главой Интерпола может стать Ахмед Аль-Раиси .

Депутат бундестага Кай Геринг (фото из архива)

По мнению представителей трех немецких партий, сформироваших в Германии правящую коалицию, назначение Аль-Раиси на пост главы Международной организации уголовной полиции будет иметь фатальные последствия для правовой культуры Интерпола. "Учитывая катастрофическую ситуацию с правами человека в Объединенных Арабских Эмиратах, назначение господина Аль-Раиси на пост президента стало бы вопиющим противоречием по отношению ко Всеобщей декларации прав человека и миссии этой организации", - говорится в заявлении политиков.

С точки зрения немецких депутатов, этот шаг не может не навредить международной репутации Интерпола. Ведь Аль-Раиси, по их оценке, является представителем авторитарной системы и, следовательно, "частью аппарата госбезопасности ОАЭ, который последовательно преследует инакомыслящих".

Ранее, в конце октября, сомнения в том, что Ахмед Нассер Аль-Раиси является подходящим кандидатом на пост руководителя Интерпола, выразили также представители организации Human Rights Watch и 18 других правозащитных групп. Во Франции 35 депутатов потребовали от президента страны Эмманюэля Макрона выразить протест против возможного назначения тогдашнего кандидата из ОАЭ.

Произвольные аресты и пытки

Критики Аль-Раиси считают его сторонником агрессивных силовых ведомств, которые подвергают противников властей произвольным арестам и пыткам. По меньшей мере в пяти странах против него поданы судебные иски в связи с соответствующими обвинениями.

Британский ученый Мэттью Хеджес с женой (фото и архива)

Как пишет британское издание The Daily Mail, Аль-Раиси может быть причастен к пыткам британского ученого, эксперта по безопасности Мэттью Хеджеса, задержанного в мае 2018 года в аэропорту Дубаи. Тогда британец заявил, что в ОАЭ он собирал материал для своей докторской работы, однако власти ОАЭ предъявили Хеджесу обвинения в шпионаже в пользу Соединенного Королевства. В ноябре 2018 года его приговорили к пожизненному заключению, но спустя всего несколько дней помиловали.

Сам Хеджес рассказал в интервью DW, что в заключении ему угрожали и подвергали его психологическому давлению. "Мне сказали, что никто не знает, где я нахожусь, и что у меня нет выбора", - указал он, добавив, что его содержали в кандалах, лишали сна и заставляли принимать различные медицинские препараты. Позже ученый подал против четырех чиновников из ОАЭ, включая Аль-Раиси, судебный иск о возмещении ущерба в размере 350 тысяч фунтов стерлингов.

"Он несет ответственность за пытки. Как такой человек мог стать одним из самых влиятельных полицейских в мире? Это просто смехотворно!" - возмущается Хеджес.

Арест из-за футболки с символикой футбольной сборной Катара

О времени, проведенном в заключении в ОАЭ, рассказал DW еще один подданный Великобритании - Али Исса Ахмад. В январе 2019 года он отправился в Объединенные Арабские Эмираты на чемпионат Азии по футболу. 22 января во время матча Катар против Ирака он надел футболку с символикой катарской сборной. В то время, однако, ОАЭ считали эту страну своим политическим врагом. В итоге сотрудник охраны заставил Ахмада снять футболку. Однако он надел ее на следующий день снова - на этот раз, находясь на пляже. По словам британца, он не знал, что это запрещено.

Штаб-квартира Интерпола во французском Лионе

В беседе с DW он признается, что во время задержания и перевозки его били и дважды натягивали ему на голову целлофановый пакет, а в камере - не давали спать. Проверить слова Ахмада по независимым источникам DW не удалось, однако то, о чем он рассказывает, во многом совпадает с аналогичными отчетами ряда правозащитных организаций. Али Исса Ахмад, как и Мэттью Хеджес, подал иск против представителей силовых структур ОАЭ - в том числе, против генерал-майора Ахмеда Нассера Аль-Раиси. Новость о том, что последний может стать главой Интерпола, шокировала Ахмада, признается он.

Немецкие политики о новом главе Интерпола

Штаб-квартира Интерпола находится во французском Лионе. Организация существует на взносы 195 государств-членов. Власти ОАЭ не только платят взносы (в 2019 году - около 243 тысяч евро, что составило 0,425 процента бюджета Интерпола), но и активно жертвуют большие суммы денег в пользу организации, что вызывает подозрения в попытках купить в ней влияние, напоминает агентство dpa.

С точки зрения депутата бундестага Кая Геринга, "репрессивному государству, которое столь масштабно нарушает права человека и принципы правового государства, нельзя позволить получить такое влияние на международную полицейскую организацию". Геринг опасается, что силовые структуры ОАЭ через Аль-Раиси могут получить возможность злоупотреблять информацией о преступниках, объявленных в международный розыск (так называемыми Red Notices). Например, чтобы избавиться от своих политических противников.

Комментарий ОАЭ по поводу кандидатуры Аль-Раиси

Комментируя кандидатуру Аль-Раиси (еще до утверждения его главой Интерпола) в ответ на запрос DW, посольство ОАЭ в ФРГ указало, что на посту президента этой организации Аль-Раиси "будет продолжать работать ради защиты людей, повышения безопасности в городах и предоставления органам уголовной полиции по всему миру самых современных инструментов борьбы с изощренными преступными сообществами".

В посольстве отметили, что Объединенные Арабские Эмираты являются членом Интерпола с 1973 года. За это время, по данным посольства страны, ОАЭ "добились выдающихся успехов в том, что касается сотрудничества с другими странами-членами организации в борьбе против криминальных сообществ и привлечения к суду беглых лиц".

Как пояснили представители посольства, за период с 2018 по 2021 годы ОАЭ задержали и экстрадировали в общей сложности 516 нарушителей закона, находящихся в розыске в связи с участием в преступных группировках, кражах, подлоге, отмывании денег, терроризме и других преступлениях.

Смотрите также:

Какими должны быть немецкие полицейские На страже порядка Полицейским в Германии запрещено иметь татуировки и пирсинг на видных местах. Если же они закрыты униформой, то проблем нет. Кроме того соискатель должен иметь хорошее зрение и хорошо видеть ночью. Индекс массы тела должен быть в пределах 18-27,5, а рост - как минимум 160-165 см. Здоровые зубы и сердце - еще одно требование к тем, кто хочет посвятить себя этой профессии.

Какими должны быть немецкие полицейские Кого берут в космонавты Чтобы стать космонавтом, нужно обладать отменным здоровьем и быть в отличной физической форме. Но не обязательно быть высоким и мускулистым. Рост космонавта должен быть от 153 до 190 см, допускается неидеальное зрение до +/- 2,00 диоптрий. Несмотря на расхожий миф, можно иметь пломбы в зубах. Хорошее кровообращение обязательно, оно тестируется в центрифуге.

Какими должны быть немецкие полицейские За облака Определенные габариты кабин самолетов накладывают ограничения и на физические параметры пилотов. Lufthansa принимает заявки на конкурсный отбор от мужчин и женщин ростом от 165 до 198 см, без лишнего веса, с хорошим зрением (до +/- 3,00 диоптрий).

Какими должны быть немецкие полицейские По коням! Для жокеев нет ограничений по росту, зато вес имеет большое значение. Недостаточно быть просто стройным, нужно быть и очень легким. Вес жокея не должен превышать 55 килограммов. При этом жокей должен быть сильным и выносливым. Нельзя курить и употреблять спиртное - лошади не любят запахи алкоголя и табака.

Какими должны быть немецкие полицейские "То стан совьет, то разовьет..." Вне зависимости от роста, вес балерины не должен превышать 50 килограммов. Кроме того желательно иметь длинные конечности и быть очень гибкой. Выворотность должна присутствовать изначально, как и высокий подъем стопы. Вообще, стопа для балерины очень важна: ахиллово сухожилие должно быть податливым, а большой и второй пальцы ноги в идеале должны быть одной длины.

Какими должны быть немецкие полицейские Как Юрий Башмет Альт считается самым ранним из ныне существующих смычковых инструментов. Время его появления относят к концу XV века. Так как альт отличается большим, по сравнению со скрипкой, размером, играть на нем сможет не каждый скрипач: для этого необходимо иметь длинные сильные руки с крупными кистями.

Какими должны быть немецкие полицейские В мире моды Так как коллекции для показа и фотосессий шьются по стандарту, модели должны быть примерно одинаковыми, иначе одежда не подойдет. Минимальный рост манекенщицы составляет 1,75 м, размер одежды - от 34 до 38 (немецкая таблица), что примерно соответствует легендарным параметрам 90-60-90. Также для модели важно иметь хорошую кожу и красивые зубы. Автор: Анна Ценс

