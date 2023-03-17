ПВО Украины сбивает российские дроны над Киевской областью

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 марта.

На 388-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 18 марта (время московское).

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Украинские Telegram-каналы публикуют фото огненного столба в Днепропетровской области. Ранее мэр города Новомосковска Сергей Резник сообщил о взрывах в городе. Поступала информация о том, что украинская ПВО в небе над Днепропетровщиной, вероятно, сбивает вражеские дроны.

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ПВО Украины работает по атакующим страну российским дронам над Киевской и Житомирской областями. Об этом сообщают местные власти. Глава офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram: "Балалайки сбиваются силами ПВО. Но тревогу не игнорируйте".

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в Полтавской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Херсонской, Николаевской и Ровенской областях. В Воздушных силах ВСУ изданию "Украинская правда" подтвердили, что россияне атакуют беспилотниками Shahed с северного и юго-восточного направлений.

Хроника событий 17 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 марта 00.00 - 13.59 >>>

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