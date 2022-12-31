ПВО сбила большую часть выпущенных по Украине ракет

На 311-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 31 декабря (время московское).

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Большая часть ракет, выпущенных россиянами по территории Украины, были уничтожены, сообщается в Telegram-канале главнокомандующего ВСУ. "Предварительно, противник запустил более 20 крылатых ракет воздушного базирования с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования. Силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожено 12 крылатых ракет: 6 в границах Киевской области, 5 - в Житомирской и одна - в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

++17.25++

Жители Волгоградской области сообщили о падении "неопознанных снарядов" на территории региона. В Telegram-канале "Волгоград онлайн", в частности, указывается о падении снаряда в поселке Линево.

++17.00++

Минобороны РФ сообщило о возвращении в результате переговорного процесса из плена 82 российских военнослужащих, которых планируется доставить в Москву для реабилитации.

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Во время ракетных обстрелов Киева ранен журналист из Японии, заявил мэр столицы Виталий Кличко. Всего, по его словам, известно уже о восьми пострадавших в результате обстрелов жителях города. Погиб пожилой мужчина. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупреждает горожан об угрозе повторных ракетных обстрелов и ударов дронами, и призывает киевлян не покидать безопасные убежища.

Между тем прилет вражеской ракеты зафиксирован также в Запорожье, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев. "Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - добавил он.

Глава ГУР Буданов: Бахмут как город больше не существует

++16.00++

Ряд районов Бахмута восстановлению не подлежат, а наступательный потенциал оккупантов не исчерпывается, сообщил начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов. При этом он подчеркнул, что российские войска несут "огромные потери".

"Военная ситуация там не катастрофическая. Если вас интересует мое впечатление, там катастрофа с самим городом... По моему разумению, он больше как город не существует. Определенные районы точно восстановлению не подлежат. Оккупанты абсолютно разрушили, сделали непригодным для жизни целый город", - заявил глава ГУР Минобороны Украины во время информационного телемарафона.

++15.45++

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и разрушениях в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах украинской столицы. "По предварительной информации, в Соломенском районе погиб один человек", - написал он в Telegram. Также, по его данным, в Соломенском районе госпитализируют трех пострадавших женщин.

++15.30++

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подтвердил данные о попадании российской ракеты по Николаеву. В результате обстрела возник пожар. Детали выясняются.

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Министерство внутренних дел Украины призвало граждан не выкладывать в соцсетях фото и видео с результатами работы ПВО.

++15.25++

Город Хмельницкий атаковали беспилотные летательные аппараты, два человека получили ранения, передает Офис президента Украины. Тем временем поступила информация о том, что в Киеве взрывы произошли в трех районах - Соломенском, Печерском и Голосеевском. "Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места", - сообщил мэр города Виталий Кличко.

++15.18++

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опроверг информацию о взрывах в Николаеве. По его словам, небо над городом чистое, а причина громких звуков, о которых сообщалось ранее, не ясна.

++15.08++

Взрывы в Киеве, Николаеве и Запорожье, передают Telegram-каналы. По данным агентства Reuters, в украинской столице слышны были не менее десяти взрывов. Telegram-канал "Киев. Главное" подтверждает, что противовоздушной обороне удалось сбить не все ракеты, выпущенные по городу: "Было 6-8 взрывов. Часть ПВО, часть, скорее всего, прилеты. Подробности позже". В Харьковской, Винницкой и Киевской областях продолжает работать ПВО.

++14.39++

Поступают сообщения о том, что в воздушном пространстве Украины находится около 20 ракет. Зафиксированы пролеты в направлении Киева, Львова, Ровненской области. Часть ракет летит в сторону Кривого Рога. Есть сведения об успешной работе ПВО: ракеты сбиты вблизи Киева, а также в Житомирской области.

Россия в канун Нового года подвергла Украину ракетному обстрелу

++14.25++

В Херсоне работает противовоздушная оборона, там уведомили о пролете крылатой ракеты, передают сразу несколько украинских Telegram-каналов. Сообщают также о звуках взрывов в Славянске и Краматорске. Тем временем стало известно об экстренных отключениях электроэнергии в Одесской, Николаевской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также в Житомире.

++14.15++

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается, в частности, что ракеты находятся на подлете к Сумской области. Входят в воздушное пространство Украины. Во многих областях - превентивные отключения света из-за ракетной угрозы. Группа ракет - до восьми единиц - идет в сторону Киева через Конотоп - Нежин. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил об угрозе ракетного обстрела области.

++14.05++

Ущерб, нанесенный природной среде Украины военным вторжением России, превысил 1,5 трлн гривен (в пересчете - 35 млрд евро). Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба. "С начала полномасштабного вторжения в Единый реестр убытков внесено 1042 факта событий, которые произошли на территории Украины в результате вооруженной агрессии РФ и причинили ущерб окружающей природной среде", - сообщается на странице пресс-службы Госэкоинспекции в соцсети Facebook. Там же уточняется, что для оценки текущего ущерба специалистами ведомства были взяты 854 проб почвы и 1138 проб воды.

Хроника событий 31 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 30 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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