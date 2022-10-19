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ХерсонФото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Путин ввел военное положение на аннексированных территориях

Евгений Жуков
25 мин. назад

Военное положение предполагает ограничение свободы передвижения, военную цензуру, комендантский час, запрет митингов и другие меры. В Офисе президента Украины заявляют, что для Киева этот шаг Москвы ничего не меняет.

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Президент РФ Владимир Путин в среду, 19 октября, подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в самопровозглашенных "народных республиках" Донбасса - "ДНР" и "ЛНР", а также в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областях. Военное положение вводится с 00.00 20 октября. В тексте документа указывается, что он "незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации".

Указом Путина "главы" названных регионов наделены дополнительными полномочиями "для обеспечения безопасности".

Выступая по видеосвязи на совещании Совета безопасности РФ, Путин заявил, что режим военного положения действовал на перечисленных в указе территориях еще до их "вступления в состав России". "Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства", - сказал он. Четыре региона Украины были в начале октября аннексированы Россией на основании незаконных "референдумов".

Пункт 3 указа о военном положении на аннексированных территориях оговаривает, что "при необходимости в Российской Федерации могут применяться иные меры", предусмотренные законом "О военном положении" от 30 января 2002 года. В частности, эти меры могут предполагать: ограничение въезда, выезда и свободы передвижения, досмотр, ограничение выбора места жительства; комендантский час; военную цензуру в сфере коммуникаций; усиление секретности в органах власти; запрет митингов и забастовок; запрет общественных, международных или иностранных организаций, подрывающих безопасность страны; принудительные работы для нужд обороны, по восстановлению разрушенных объектов; изъятие частного имущества и другие.

Особый режим в приграничных регионах

Отдельным указом Владимир Путин ввел особый режим "среднего уровня реагирования" на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также аннексированных Крыма и Севастополя. В этих регионах предполагается, в частности: усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; особый режим работы транспортных, коммуникационных, энергетических объектов, а также представляющих повышенную опасность; эвакуацию жителей; особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения; ограничение движения транспорта и его досмотр.

Киев: Для Украины это не меняет ничего

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны России" следует рассматривать как "псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества" украинцев. "Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий", - написал Подоляк в Twitter.

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Указ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756»

kremlin.ru
kremlin.ru

Статья 7. Меры, применяемые на территории, на которой введено военное положение

Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) "О военном положении"
www.consultant.ru
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