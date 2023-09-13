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Путин встречается с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный

Сергей Ромашенко
13 сентября 2023 г.

Церемония прошла в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя, где производится сборка новой ракеты "Ангара". По словам Путина, одной из тем встречи станет военно-техническое сотрудничество.

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Владимир Путин и Ким Чен Ын пожимают друг другу руки на космодроме Восточный 13 сентября 2023 года
Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный 13 сентябряФото: Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo/AP/picture alliance

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области, сообщила пресс-служба Кремля утром в среду, 13 сентября. На кадрах, показанных пресс-службой Кремля, видно, как Ким выходит из автомобиля, и, подойдя к Путину, жмет ему руку. Политики здороваются, и северокорейский лидер благодарит российского президента за приглашение в страну.

Ким Чен Ын прибыл в Россию на спецпоезде, который остановился на железнодорожной станции космодрома. Церемония встречи двух лидеров прошла в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя, где в настоящее время идет сборка новой ракеты "Ангара".  Путин объяснил переговоры на космодроме тем, что Ким Чен Ын проявляет большой интерес к российской ракетной технике.

"Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать", - сказал Путин журналистам. Он также добавил, что на переговорах будет обсуждаться и военно-техническое сотрудничество. "Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть", - сказал президент.

Поставки северокорейских вооружений

Агентство Reuters отмечает, что одной из центральных тем встречи станут, по всей видимости, поставки России северокорейских вооружений для войны против Украины. В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на просьбу подтвердить это лишь ответил: "Разумеется, будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, которые не должны становиться предметом публичного обнародования и анонсирования. Но это вполне естественно для соседних государств".

Космодром "Восточный" находится в 1300 км от Владивостока и лишь в 130 км от границы с Северной Кореей. Переговоры Ким Чен Ына и Владимира Путина запланированы на 13 сентября. 16 сентября Ким должен встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Президент России и лидер КНДР в последний раз встречались в 2019 году, когда Ким Чен Ын приезжал на поезде во Владивосток.

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