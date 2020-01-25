Путин внес в Госдуму поправки, позволяющие ему стать пожизненным сенатором

Президент России Владимир Путин представил на рассмотрение российской Госдумы (ГД) законопроект, позволяющий ему стать пожизненным сенатором в составе Совета Федерации (СФ) в случае ухода с поста главы государства. Как подтвердили в субботу, 31 октября, в пресс-службе Госдумы, поправки внесены "в целях реализации положений конституции", изменения в которую вступили в силу в июле.

Нововведения касаются законов о формировании СФ, а также о статусах сенаторов и депутатов.

В соответствии с внесенным Путиным законопроектом президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации соответствующего заявления. Оно должно быть направлено в трехмесячный срок. Статус закрепляется за главой государства, который покинул свой пост досрочно или же "в связи с истечением срока его пребывания в должности".

Условия прекращения полномочий депутатов

Кроме того, полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены в досрочном порядке, если выяснится, что у них было иностранное гражданство или они не соблюдали требования к сроку проживания на территории региона, от которого были назначены.

Поправки в конституцию России, инициированные президентом Владимиром Путиным, вступили в силу 4 июля. Нововведения коснулись 22 статей Основного закона страны. Они, среди прочего, предусматривают обнуление президентских сроков действующего главы государства, позволяют властям РФ не выполнять решения ряда международных органов, а также расширяют ограничения для госслужащих.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. С их критикой выступали, среди прочего, российские правозащитники и Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия). Оппозиция и ее сторонники обвиняли на тот момент 67-летнего Владимира Путина в стремлении стать пожизненным президентом.

Смотрите также:

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам: план фальсификаций перевыполнен? Аналитики отмечают статистические аномалии на голосовании по поправкам, причиной которых могли стать массовые фальсификации. Похоже, организаторы процедуры перестарались, считает Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам к конституции: победа Путина? Оппозиция и независимые наблюдатели в России критикуют поправки к конституции страны, процедуру их принятия и сомневаются в результатах голосования. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки в конституцию: Путин укрощает Россию Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось. Изменения позволят Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширят его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам в конституцию, или Роль Памфиловой Голосование по поправкам в Конституцию РФ позволит Владимиру Путину остаться у власти. Что это принесет стране? Карикатурист Сергей Елкин нашел ответ в древнегреческой мифологии.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам к конституции, или Божий промысел Организаторы голосования по поправкам к Конституции России сделали все, чтобы и в условиях пандемии явка была высокой. Президент Путин уже может быть доволен, считает Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки - к конституции, а голосуешь - за Путина Конституция России после принятия поправок существенно изменится. Но главная цель голосования - электронного, на выезде или на участках - одна, считает карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Обнуление сроков Путина: дискомфорт президенту не грозит Обнуление президентских сроков Путина в результате принятия поправок к Конституции РФ критики проекта называют нелегитимным. Сергей Елкин о том, кто заботится о комфорте главы государства.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование на пеньках и лавочках: от поправок не уйдешь В соцсетях разлетелись кадры с выездным голосованием по поправкам в Конституцию РФ. На них видно, как люди заполняют бюллетени на пеньках и лавочках у спортплощадок. Сергей Елкин о вездесущих поправках.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам в конституцию, или Роль Памфиловой Голосование по поправкам в Конституцию РФ позволит Владимиру Путину остаться у власти. Что это принесет стране? Карикатурист Сергей Елкин нашел ответ в древнегреческой мифологии.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки в конституцию: Путин укрощает Россию Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось. Изменения позволят Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширят его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки к конституции - залог политического долголетия Путина Владимир Путин заявил, что без обнуления его президентских сроков все скоро начали бы думать о его преемнике. Президент РФ просто боится стать "хромой уткой", считает Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти? На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки в конституцию и вечный вопрос российской оппозиции Поправки в Конституцию РФ "обнуляют" президентские сроки Путина, расширяют его полномочия. Оппозиция и против поправок, и против голосования. Сергей Елкин о дилемме оппонентов Путина.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам в конституцию, или Коронавирус не помеха Президент РФ объявил о дате проведения голосования по поправкам в конституцию страны. Еще бы! Ведь Владимиру Путину коронавируса можно не бояться, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ? В России ждут, что Путин вот-вот объявит голосование по поправкам в основной закон страны. У карикатуриста Сергея Елкина есть предположение, на что рассчитывает президент.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Кому от поправок к Конституции России плохо стало? Вступление в силу новой Конституции РФ - дело, судя по всему, решенное. Ведь речь идет об обнулении президентских сроков Путина. Карикатурист Сергей Елкин о главной жертве поправок.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Зачем на самом деле нужны поправки в Конституцию РФ? В России продолжают собирать предложения по изменению конституции. Истинный смысл внесения поправок в основной закон страны знает карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Каких жертв потребуют поправки к Конституции России Изменения Конституции РФ, инициированные президентом России Владимиром Путиным, у многих вызывают сомнения в их правомерности. В числе скептиков и карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Какие еще поправки в Конституцию РФ ждут россиян? Обсуждение поправок в конституцию, предложенных президентом Путиным, продолжается в России. Альтернативные идеи изменения основного закона страны есть у карикатуриста Сергея Елкина

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Изменение Конституции России: почему Путин так спешит? Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Что станет с Конституцией России после предложений Путина Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий. Автор: Сергей Елкин

