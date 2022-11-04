  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Мобилизованные в России
Фото: Alexander Shcherbak/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Путин: В России мобилизовано 318 тысяч человек

Жан Рофе
19 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 ноября.

https://p.dw.com/p/4J3Jz

На 254-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 4 ноября (время московское).

++16.00++

Китаю следует воспользоваться своим влиянием на Россию в целях скорейшего прекращения войны в Украине. Об этом федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), по собственным словам, говорил с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. "Председатель КНР Си и я едины во мнении, что ядерные угрозы безответственны и очень опасны", - заявил Шольц после переговоров с китайским лидером.

Между тем премьер Госсовета Китая Ли Кэцян, по оценке журналистов агентства AFP, необычно отчетливо дистанцировался от военной темы во время совместной пресс-конференции с Шольцем. "Мы не можем позволить себе дальнейшей эскалации", - заявил Ли, подчеркнув, что "пришла пора побудить обе стороны к началу мирных переговоров".

Путин: В России мобилизовано 318 тысяч человек

++15.30++

В России, по словам Путина, мобилизовано 318 тысяч человек, 49 тысяч из которых уже выполняют боевые задачи. Об этом он заявил во время беседы с представителями молодежных волонтерских организаций у памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве .

++15.25++

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене запрета призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.  При этом предусматривается, что призыву по мобилизации по-прежнему не подлежат граждане, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также преступлений, предусмотренные рядом других статей Уголовного кодекса.

++15.10++

Путин подписал закон о статусе добровольцев, в частности об их правах, порядке выплат денежного содержания. Согласно документу, добровольческие формирования могут создаваться Минобороны по решению президента. Предлагаемые изменения определяют порядок создания добровольческих формирований, "содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил РФ за пределами РФ".

++15.00++

Президент России Владимир Путин поручил вывезти жителей Херсона из города. "Гражданское население не должно страдать от обстрелов, каких-то наступательных и контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями", - приводят слова Путина российские информагентства.

++14.35++

Приграничный поселок Октябрьский в Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях", - написал он в Telegram-канале, добавив, что никто не пострадал.

В Киев прибыл министр юстиции Германии

++14.05++

Министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) прибыл с визитом в Киев. Это его первая поездка в Украину с начала российского вторжения в феврале. "Жестокая агрессивная война Путина против Украины - это посягательство на свободу, справедливость и самоопределение. Но либеральная демократия сильнее. Украина демонстрирует это изо дня в день", - написал Бушман в Twitter по приезде в украинскую столицу. "Мы твердо стоим на стороне Украины. Мы оказываем финансовую, военную и гуманитарную поддержку. И мы будем продолжать это делать. Мы не откажемся от свободы и справедливости", - добавил он.

Как сообщает агентство dpa, Бушман планирует провести переговоры с украинскими властями и правозащитниками. Основной темой станет международное преследование за военные преступления, совершенные российскими войсками. Кроме того, стороны обсудят планы сотрудничества в сфере юстиции, в том числе с учетом вступления Украины в ЕС.

Хроника событий 4 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Угроза ядерного удара по Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Дудаевцы" против "кадыровцев": как чеченцы воюют на стороне Украины и России

"Дудаевцы" против "кадыровцев": как чеченцы воюют на стороне Украины и России

В боевых действиях в Украине бойцы чеченского происхождения участвуют по обе стороны фронта - со стороны России это так называемые "кадыровцы". В обороне же Украины участвует батальон имени Джохара Дудаева.
Конфликты2 ноября 2022 г.03:11 мин.
external

Эксклюзив DW: концерт группы Little Big в Кёльне в рамках антивоенного тура

Эксклюзив DW: концерт группы Little Big в Кёльне в рамках антивоенного тура

Концертный тур группы Little Big – первый за последние три года. Из-за российской агрессии в Украине он стал антивоенным. Группа открыто высказывается против войны в соцсетях, в интревью, а теперь, после долгого перерывa, и со сцены. Илья Прусикин и Софья Таюрская эмигрировали в Лос Анжелес, первого ноября они выступили в Гамбурге, а второго – в Кёльне.
Политика19 ч. назад05:50 мин.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Сообщение в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
t.me
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине

Шольц призвал Китай повлиять на Москву ради мира в Украине

Экономика и бизнес2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

РФ уходит из Херсона? Уверовавшие в Путина.

РФ уходит из Херсона? Уверовавшие в Путина.

Экономика и бизнес22 ч. назад59:50 мин.
Карикатура DW: "Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев" кровожадно сжимает кулаки. Пзади него - зловещий красный фон с дымом и молниями, по обеим сторонам от него - виселица и гильотина.

Смертная казнь в России, или Кровожадные фантазии Медведева

Смертная казнь в России, или Кровожадные фантазии Медведева

Политика3 ноября 2022 г.
Belarus Markträume in Brest

ИП в Беларуси: как работать, чтобы не остаться с убытками

ИП в Беларуси: как работать, чтобы не остаться с убытками

Экономика и бизнес2 ч. назад
Владимир Ашурков

Ашурков: Противостоять режиму в РФ - долг разумного человека

Ашурков: Противостоять режиму в РФ - долг разумного человека

Политика10 ч. назад
После удара российского беспилотника по Киеву

253-й день войны: ракетные удары РФ и другие события

253-й день войны: ракетные удары РФ и другие события

Конфликты17 ч. назад
Противотанковые ежи в поле

История "зерновой сделки"

История "зерновой сделки"

Политика22 ч. назад12 фото
На главную страницу