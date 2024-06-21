Путин в Ханое: что Вьетнам надеется получить от России?

Вьетнам рискует навлечь на себя гнев США, принимая у себя российского лидера Владимира Путина. Но Ханою нужно современное оружие, и, судя по всему, он намерен закупить его у Москвы.

Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам из Северной Кореи, где ему устроили необыкновенно пышный прием. В Ханое же российского президента встретили гораздо более сдержанно. Путин провел переговоры с вьетнамским коллегой То Ламом и лидером Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. По итогам были подписаны более десятка соглашений о двустороннем сотрудничестве в области образования, медицины и энергетики. Кроме того, стороны приняли решение о создании во Вьетнаме центра ядерной науки и технологий, который построит Росатом.

Ни один из обнародованных документов не связан с обороной, однако президент Вьетнама То Лам сообщил, что были достигнуты и другие договоренности, которые останутся в тайне. Визит российского лидера в Ханой уже вызвал осуждение со стороны Вашингтона: США заявили, что Вьетнам, приветствуя Путина, нормализует "вопиющие нарушения международного права", имея в виду полномасштабное вторжение России в Украину.

Что за секретные сделки?

В рамках своего нейтрального внешнеполитического курса Ханой стремится дать понять, что не является ни союзником Соединенных Штатов, ни тем более чьим-либо вассалом. Он последовательно воздерживается при голосовании в ООН по всем резолюциям, осуждающим войну России в Украине, демонстрируя свой нейтралитет в отношении этого конфликта. Вьетнам - одно из четырех государств Юго-Восточной Азии, отказавшихся от участия в саммите мира по Украине, который состоялся 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке и на который Россию не приглашали.

"Признательны вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования. Все это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений", - подчеркнул Путин во время визита во Вьетнам. Многие аналитики сходятся во мнении, что вопросы обороны и безопасности в ходе переговоров были главной темой, в то время как российские и вьетнамские СМИ в основном сосредоточились на экономическом аспекте.

Так произошло из-за деликатного характера этих вопросов, пояснил в интервью DW Ле Хонг Хиеп, старший научный сотрудник сингапурского Института исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS). "Вьетнам может предпочесть не раскрывать публично информацию о потенциальных сделках, чтобы не вызывать беспокойства на Западе", - уточнил Ле.

Закупить оружие и не попасть под санкции

До 2022 года Россия являлась крупнейшим поставщиком оружия Вьетнаму. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), на тот момент на ее долю приходилось около 60% всех военных закупок Ханоя за предыдущие два десятилетия. После вторжения РФ в Украину их объемы сократились. Приобретение российского оружия, указывают наблюдатели, может привести к серьезным последствиям с точки зрения реакции Запада и поставить Вьетнам под угрозу американских санкций, особенно в соответствии с законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Однако в просочившемся в СМИ документе Минфина Вьетнама, датированном мартом 2023 года, говорится, что Ханой планирует модернизировать свои вооруженные силы, тайно оплачивая закупки оружия в России через платежи российско-вьетнамскому СП "Русвьетпетро", которое занимается геологоразведкой, а также добычей нефти и газа на Крайнем Севере РФ.

Противокорабельные сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos (фото из архива) Фото: Gurinder Osan/AP/picture alliance

"Вьетнаму действительно необходимо секретное соглашение 2023 года для запуска альтернативного механизма финансирования оборонных закупок, - отметил в интервью DW Закари Абуза, профессор Национального военного колледжа в Вашингтоне. - Это было сделано для того, чтобы приобретать крупные партии товаров, что позволяет сократить (официальный. - Ред.) годовой оборонный бюджет и в то же время избежать использования американских долларов, которое может привести к нарушению CAATSA.

Власти США и Вьетнама отказались комментировать утекший в СМИ документ. В прошлом году The New York Times со ссылкой на вьетнамского чиновника написала, что секретное соглашение Ханоя с Москвой предусматривает закупки российского оружия на 8 млрд долларов в течение следующих двух десятилетий. По неподтвержденным данным, Вьетнам пытается приобрести у России истребители и противокорабельные сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, разработанные российско-индийским СП BrahMos Aerospace.

Системы вооружений из РФ будет легко без дополнительной подготовки интегрировать во вьетнамскую армию, поскольку она имеет опыт использования и обслуживания российского оружия в течение десятилетий.

Что будет, если Москва сблизится с Пекином?

Китайские и вьетнамские военные корабли в Южно-Китайском море (фото из архива) Фото: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images

При этом Ханой опасается провоцировать Пекин, с которым у него давний территориальный спор по поводу островов в Южно-Китайском море. Возможно, одной из причин визита Путина является то, что вьетнамские власти хотят получить от Москвы заверения в том, "что она не поступится интересами Вьетнама в обмен на поддержку Китая, поскольку Россия все больше сближается с КНР после вторжения в Украину", предположил в беседе с DW Нгуен Кхак Джианг, сотрудник ISEAS.

Ряд аналитиков считает, что после начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года РФ стала гораздо более зависимой от Китая в экономическом и геостратегическом плане. Так, уже давно существует предположение, что Пекин оказывает давление на Москву, добиваясь, чтобы она не продавала ракеты BrahMos Вьетнаму. Теперь высказываются опасения, что возможная потеря российской поддержки способна привести к тому, что у Ханоя сузятся стратегические возможности.

Насколько важна для Вьетнама торговля с Западом?

Со своей стороны, Запад, возможно, не слишком стремится раскачивать лодку и открыто давить на Вьетнам, поскольку его геополитический вес в Азии растет, констатируют эксперты. Однако, добавляют они, Запад может использовать экономические связи, чтобы попытаться отвадить Ханой от Москвы.

Товарооборот Вьетнама с Россией составил в 2023 году 5 млрд долларов, увеличившись на 8%, а за первый квартал 2024-го - более чем на треть по сравнению с таким же периодом прошлого года. И все равно это на порядок меньше, чем с Соединенными Штатами и Евросоюзом - соответственно 124 млрд и 63 млрд в 2023 году.

Перед визитом президента России представитель посольства США в Ханое заявил Reuters, что "ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны и позволять ему делать нормой его злодеяния".