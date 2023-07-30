Путин утверждает, что не слышал о Беркович и Кагарлицком

Президент России Владимир Путин утверждает, что не слышал о социологе Борисе Кагарлицком и театральном режиссере Евгении Беркович, арестованных по статье об оправдании терроризма. Вопрос об арестах задал Путину на встрече с журналистами в субботу, 29 июля, корреспондент газеты "Коммерсант" Андрей Колесников. "Люди арестованы за записанные или произнесенные слова. Нормально ли это? Ну, слава богу, не 37-й год же у нас?! Или уже некоторые, знаете, думают, а может быть, и 37-й год?" - поинтересовался Колесников.

"У нас 2023-й. И Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. И думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть", - ответил Путин. "Я могу честно сказать - я не знаю даже, о ком вы говорите. Я фамилии эти слышу в первый раз и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали", - заявил он, хотя и оговорил: "Может быть они и не заслуживают того, как с ними поступили. Я даже не знаю, как".

Социолог Борис Кагарлицкий был арестован после поста о взрыве на Крымском мосту, опубликованного им в соцсетях. Режиссера Евгению Беркович обвиняют из-за спектакля о россиянках, завербованных террористической группировкой "Исламское государство".

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