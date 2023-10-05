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Путин: На самолет Пригожина не было внешнего воздействия

Виталий Кропман
5 октября 2023 г.

СК РФ обнаружил в телах погибших в результате авиакастрофы бизнес-джета Евгения Пригожина фрагменты ручных гранат, утверждает Путин. Он считает, что тела надо проверить на наличие алкоголя и наркотиков.

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На месте крушения самолета Пригожина в Тверской области
На месте крушения самолета Евгения ПригожинаФото: Ostorozhno Novosti/Handout/REUTERS

По данным российских следственных органов, внешнего воздействия на самолет, в результате катастрофы которого погибли хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а также ее командир Дмитрий Уткин и еще 8 человек, включая трех членов экипажа, не было. Об этом в четверг, 5 октября, на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин. По его словам, согласно результатам экспертизы, проведенной Следственным комитетом РФ, "в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат".

Путин подчеркнул, что следствие по делу пока не завершено. "К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина", - напомнил президент РФ. По его мнению, эту экспертизу необходимо провести.

Крушение спустя два месяца после мятежа

Принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer-135 разбился по пути из Москвы в Санкт-Петербург в Тверской области 23 августа. На борту находились три члена экипажа и семеро пассажиров, в том числе сам Пригожин и сооснователь ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

Среди версий причин крушения самолета в СМИ назывались взрыв бомбы на борту и попадание в него зенитной ракеты.

Большинство политических аналитиков склонны считать, что за гибелью Пригожина, организовавшего в РФ  военный мятеж ровно за два месяца до происшествия, стоят российские спецслужбы и лично президент РФ Владимир Путин.

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