Путин ушел на самоизоляцию из-за ковида в окружении

Президент России Владимир Путин сообщил о переходе на режим самоизоляции из-за случаев коронавируса, выявленных в его окружении. По словам президента, он будет на самоизоляции в течение "определенного времени" и потому будет участвовать в саммитах ШОС и ОДКБ, запланированных на 15-17 сентября, по видеосвязи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, кто именно в окружении главы государства заразился ковидом, отметив лишь, что случаев заражения было несколько. Результаты тестов на ковид самого Путина отрицательные, президент абсолютно здоров, подчеркнул Песков. Пресс-секретарь также заверил, что в ходе вчерашних личных встреч президента "ничье здоровье опасности не подвергалось".

13 сентября на встрече с паралимпийскими спортсменами Путин заявил, что ему, возможно, "скоро на карантин придется", так как "много людей болеет вокруг". Дмитрий Песков позднее сказал по этому поводу, что Путин выражался "образно".

Обязательный карантин перед встречей с Путиным

Большинство людей, с которыми встречается Путин, обязаны предварительно провести несколько дней на карантине. Так, к примеру, в начале сентября на карантин ушли медалисты Олимпиады и Паралимпиады, для некоторых из них это негативно повлияло на подготовку к будущим соревнованиям. При этом белорусский руководитель Александр Лукашенко и президент Сирии Башар Асад, с которыми Путин также встречался на днях, предварительного карантина не соблюдали.

В марте Путин сообщил, что он привился от коронавируса. Позже президент уточнил, что он привился вакциной "Спутник V".

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