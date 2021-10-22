Путин-таксист, или "Лихие 90-е" президента России

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Президент России в начале 1990-х, по собственным словам, подрабатывал таксистом. Куда "лихие 90-е" завезли Владимира Путина, знает не только карикатурист Сергей Елкин.
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