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Путин разрешил продажу 25% немецкой Fraport в "Пулково"

Даниил Сотников
25 октября 2024 г.

Представитель Fraport заявил, что одобрение является "важным промежуточным шагом" для выхода немецкого бизнеса из РФ.

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Аэропорт "Пулково"
Аэропорт "Пулково"Фото: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture alliance

Президент России Владимир Путин разрешил продажу 25-процентной доли немецкого инвестора Fraport AG в компании-операторе аэропорта "Пулково". Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на распоряжение президента в пятницу, 25 октября.

Приобрести эту долю разрешено Orbit Aviation LLC. Для совершения сделки других разрешений и согласований не требуется, отмечается в распоряжении. В открытых источниках есть данные об Orbit Aviation, базирующейся в ОАЭ. По описанию, эта компания занимается лизингом воздушных судов и организацией чартерных перевозок.

Представитель Fraport заявил "Интерфаксу", что одобрение является "важным промежуточным шагом", но успешность сделки зависит от "дополнительных условий и согласований, в отношении которых была достигнута договоренность о конфиденциальности".

Бизнес Fraport в РФ после начала войны

После начала вторжения России в Украину немецкая Fraport сообщила, что решительно осуждает вторжение и приостанавливает все действия, связанные с бизнесом в Санкт-Петербурге, однако не вышла из российского бизнеса. В мае того же года во Франкфурте-на-Майне заверили, что "день за днем критически перепроверяют участие Fraport в России" и полностью поддерживают введенные против РФ санкции.

В декабре 2023 года Путин подписал указ о создании ООО "Холдинг ВВСС". Согласно документу, все 100% долей кипрской компании в уставном капитале компании "Воздушные ворота северной столицы", управляющей Пулково, передавались в собственность нового холдинга. Стоимость доли Fraport в ВВСС тогда оценили в 111 млн евро.

 

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