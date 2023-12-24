Путин одобрил выкуп Потаниным долей Societe Generale в РФ

Президент РФ Владимир Путин разрешил Росбанку Владимира Потанина выкупить у французской финансовой группы Societe Generale принадлежащие ей акции российских компаний. Это следует из указа Путина , обнародованного в воскресенья, 24 декабря.

Среди активов, которые выкупит Росбанк, - акции ВТБ, "Русгидро", "Россетей", "Газпрома" и других, всего 24 компаний. Речь идет о небольших миноритарных пакетах. Например, доля Societe Generale в ВТБ составляет около 0,01 процента, а в "Газпроме" - 0,04 процента, пишет агентство РБК. В указе Путина отмечается, что разрешение на выкуп акций связано с ограничением на продажу российских активов иностранцам из "недружественных государств".

Уход Societe Generale из России

Societe Generale первой из крупных европейских финансовых групп объявила об уходе из России на фоне полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Росбанк перешел под контроль Потанина в апреле 2022 года. Тогда бизнесмен выкупил его у Societe Generale за сумму в диапазоне 40-60 млрд рублей, писала газета "Коммерсант".

Росбанк входит в список системно значимых кредитных организаций Банка России. Его клиентами, по данным на октябрь 2021 года, были около 4 млн человек.

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