 Путин расширил полномочия полиции | Новости из Германии о России | DW | 21.12.2021

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Россия

Путин расширил полномочия полиции

Силовики в России получили право проникать в жилые помещения и на земельные участки, полицейским разрешено вскрывать автомобили в условиях беспорядков.

Задержания в Москве

Задержания в Москве (фото из архива, 4 ноября)

Президент РФ Владимир Путин расширил полномочия полиции. Подписанное им уведомление о внесении изменений в федеральный закон "О полиции" размещено во вторник, 21 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Силовики получили право проникать в жилые и другие помещения, а также на земельные участки для задержания возможных преступников.

Полицейские смогут вскрывать автомобили при массовых беспорядках

Кроме того, полицейские смогут вскрывать транспортные средства, к примеру, при массовых беспорядках, а также для проверки сообщения об угрозе террористического акта. Проникнуть в автомобиль можно будет и в рамках административного дела, если есть основания полагать, что возможный правонарушитель "находится в состоянии опьянения".

Досмотр граждан, их вещей и транспорта можно будет производить не только при подозрении на наличие оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но в случае подозрений, что указанные лица "скрывают предметы хищения".

О порядке представления задержанному

Представляться задержанному теперь разрешено уже после "прекращения им противоправных действий".

Поправки были приняты Госдумой 8 декабря и одобрены Советом Федерации 15 декабря. Изменения вступили в сиу с момента опубликования.

В конце октября социологический институт "Левада-центр" опубликовал опрос, из которого следует, что доля респондентов в РФ, не чувствующих себя под защитой закона, достигла 58 процентов.

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    Автор: Григорий Аросев


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