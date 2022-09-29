Путин подписал указы о "независимости" двух областей Украины

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" и "суверенитета" Херсонской и Запорожской областей Украины. Документы опубликованы на портале правовой информации в ночь на пятницу, 30 сентября.
Ранее стало известно, что 30 сентября в России намерены объявить об аннексии четырех регионов Украины. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, 30 сентября будут подписаны "договоры о вступлении в РФ" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областей Украины, в которых РФ провела так называемые "референдумы". На мероприятии ожидается большое выступление Путина.