 Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.12.2020

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Мир

Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Кремль желает Байдену успехов на посту президента США и готов сотрудничать с демократом. Ряд мировых лидеров поздравили Джозефа Байдена существенно раньше, чем Путин.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во вторник, 15 декабря, направил поздравительную телеграмму Джозефу Байдену по случаю победы на выборах в США. В Кремле пожелали демократу успехов в качестве главы Белого дома и подчеркнули, что Россия и Соединенные Штаты могут способствовать решению многих мировых вызовов, несмотря на разногласия. При этом ряд мировых лидеров поздравили Байдена существенно раньше, чем Путин.

Российский президент подчеркнул, что готов к взаимодействию и контактам с Байденом. По мнению Кремля, сотрудничество двух стран на основе равноправия и взаимоуважения отвечало бы интересам народов РФ и США, а также международного сообщества.

Несколькими часами ранее голосование Коллегии выборщиков в США подтвердило победу демократа Байдена над действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом.

Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах

Избирательная кампания в США, проходившая в разгар пандемии, выдалась крайне напряженной. После сообщений ведущих СМИ страны о том, что демократ Байден на выборах 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы, действующий глава Белого дома отказался соглашаться с итогами голосования и несколько недель пытался оспорить их в судах.

Трамп утверждал, что демократы украли у него победу, однако не смог подкрепить свои заявления убедительными доказательствами. В конце ноября он поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

Церемония инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов должна состояться 20 января.

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