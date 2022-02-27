Путин поручил перевести ядерные силы РФ в особый режим дежурства

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли Европейский Союз и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации.

Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. Ряд государств Европы закрыли небо для российских авиакомпаний. Страны Запада договорились отключить ряд банков РФ от SWIFT. DW следит за развитием событий воскресенья, 27 февраля (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский

Украина согласилась на мирные переговоры с Россией. Как сообщает Офис президента Украины, "российская и украинская делегация встретятся на украинско-белорусской границе возле реки Припять без предварительных условий. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле". Как заявил депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, переговоры начнутся в ближайшие часы.

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Виктор Медведчук

Народный депутат Украины Виктор Медведчук (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") сбежал из-под домашнего ареста, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. "Проверил. Подтверждаю", - написал Геращенко в своем телеграм-канале в воскресенье. Эту информацию неофициально подтвердил один из непрофильных заместителей генпрокурора.

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Президент РФ Владимир Путин поручил перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства в ответ на "агрессивные высказывания" на Западе. Об этом он заявил на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС Валерием Герасимовым в Кремле. Стратегические силы сдерживания включают в себя стратегические наступательные и оборонительные силы. Первые оснащены ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности и высокоточным оружием большой дальности. Также в состав стратегических наступательных сил входят соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков, подводные лодки, корабли и морская ракетоносная авиация с обычным высокоточным оружием большой дальности. На сайте Минобороны поясняется, что стратегические силы сдерживания могут применяться в том числе и "в войне с применением ядерного оружия".

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