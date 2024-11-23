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Путин подписал закон о запрете "пропаганды чайлдфри"

Алексей Волошинов
23 ноября 2024 г.

Владимир Путин подписал законы, запрещающие в России "пропаганду чайлдфри" и усыновление детей гражданам стран, где разрешена "смена пола".

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир ПутинФото: Sergey Bobylev/Sputnik/REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал законы о запрете "пропаганды" отказа от деторождения и запрете усыновлять в РФ детей для граждан стран, где разрешена "смена пола". Соответствующие документы опубликованы в субботу, 23 ноября, на официальном портале правовой информации.

Нормами о запрете "пропаганды" отказа от деторождения ("чайлдфри") была дополнена статья 6.21 КоАП РФ о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола" и шесть федеральных законов, которые запретят использование "пропаганды чайлдфри" в фильмах, СМИ, интернете и рекламе.

В законе уточняется, что распространение информации о монашеском образе жизни и обете безбрачия не будет считаться административным правонарушением.

Нарушителям статьи 6.21 КоАП может грозить штраф от 50 до 400 тысяч рублей для физических лиц, от 400 до 800 тысяч для должностных лиц и от двух до пяти миллионов для юридических лиц.

Путин также подписал документ, вносящий изменения в Семейный кодекс РФ. В одну из его статей будет добавлено примечание о запрете на усыновление детей из РФ для граждан государств, в которых разрешена "смена пола".

В июне 2024-го заместитель главы Минюста Всеволод Вуколов говорил, что движение "чайлдфри" должны признать в России "экстремистским" - по аналогии с "международным движением ЛГБТ".

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