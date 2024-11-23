Путин подписал закон о списании долгов участникам войны

Владимир Путин подписал закон о списании просроченных долгов в размере до 10 миллионов рублей участникам войны в Украине, которые подпишут контракт с российской армией после 1 декабря 2024 года. Соответствующий документ в субботу, 23 ноября, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно норме, для списания долга также необходимо, чтобы акт о его взыскании поступил до 1 декабря 2024 года. Кроме того, закон увеличил кредитные каникулы для участников войны на 150 дней - с 30 до 180.

Контрактники не смогут уволиться из армии России до 65 лет

В четверг, 21 ноября, Конституционный суд (КС) России постановил, что заключившие контракт с Минобороны РФ не могут быть уволены до достижения предельного возраста в 65 или 70 лет в зависимости от звания.

Суд рассматривал жалобу контрактника на отказ в увольнении из российских вооруженных сил по достижении предельного возраста в 50 лет, установленного еще до мобилизации. Он просил признать неконституционной статью ФЗ-269, которая не позволяет увольняться из армии до 70 лет старшим офицерам и до 65 лет военнослужащим остальных званий.

Заявитель настаивал, что такая норма противоречит Конституции России, так как некоторые военнослужащие заключили контракт с Минобороны РФ еще до объявления частичной мобилизации и вступления в силу ФЗ-269. Однако суд не согласился с его доводами.