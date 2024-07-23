Путин подписал закон о раскрытии врачебной тайны для полиции

Согласно закону, подписанному президентом РФ, медучреждения будут обмениваться с полицией информацией о пациентах, страдающих психическими расстройствами и "представляющих опасность для окружающих".

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит полиции напрямую без решения суда запрашивать сведения о пациентах, составляющие врачебную тайну. Документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов в понедельник, 22 июля. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

Согласно принятым поправкам, сотрудники МВД смогут получать медицинские данные россиян, которые отбывали уголовные наказания в местах лишения свободы. У полицейских также появится доступ к врачебной тайне пациентов, страдающих психическими расстройствами, в отношении которых суд назначил принудительное лечение.

Кроме того, полиция получит доступ к медицинским данным россиян, за которыми установлено диспансерное наблюдение в связи с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми и частыми обострениями. Речь идет в том числе о людях, страдающих от алкоголизма и наркомании.

Такие меры объясняются в первую очередь "предупреждением совершения такими лицами преступлений и административных преступлений". В связи со "склонностью таких лиц к совершению общественно опасных действий" полицейские смогут участвовать в наблюдении за пациентами, а также обмениваться информацией о них с медицинскими организациями.