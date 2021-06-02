 Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу | Новости из Германии о России | DW | 07.06.2021

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Россия

Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

Россия вышла из ДОН после США. Соединенные Штаты обвиняли Россию в постоянном нарушении условий договора.

Американский инспекционный самолет на миссии по открытому небу в Чехии, 2017 год

Американский инспекционный самолет на миссии по открытому небу в Чехии, 2017 год

Президент России Владимир Путин подписал закон "О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу". Документ в понедельник, 7 июня, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор по открытому небу (ДОН) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Он разрешает полеты разведывательных самолетов над территориями стран-участниц по специальным протоколам и заранее согласованным маршрутам без долгосрочного уведомления.

В 2020 году США официально уведомили своих партнеров о решении выйти из Договора по открытому небу. Они объяснили это тем, что Россия постоянно нарушала условия этого договора, запрещая наблюдательные полеты над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи границ Абхазии и Южной Осетии. Москва нарушения отрицала и, в свою очередь, обвиняла в нарушениях Вашингтон.

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  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

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  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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