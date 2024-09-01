Путин передал икону в храм в Беслане, но в город не приехал

В Беслане вспоминают о жертвах теракта 20-летней давонсти, который унес жизни 334 человек, в том числе 186 детей.

В Беслане в воскресенье, 1 сентября, вспоминают о жертвах теракта, который унес жизни 334 человек, в том числе 186 детей. Президент РФ Владимир Путин за 20 лет с трагических событий ни разу не посетил школу в годовщину теракта.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло написал в Telegram, что передал для храма на территории школы икону Святых Вифлеемских младенцев, которую получил в дар от Путина во время его недавней поездки в регион. "Для Беслана, для всех нас - символичная икона", - добавил он.

Уголовное дело о расследовании теракта до сих пор не закрыто.

На встрече с "Матерями Беслана" Путин занизил число погибших детей

Во вторник, 20 августа, Владимир Путин на встрече с представительницами общественной организации "Матери Беслана" занизил число детей, погибших в сентябре 2004 года. По его словам, террористический акт унес жизни 136 детей.

В первый раз Путин приехал в город в ночь на 4 сентября 2004 года, сразу после окончания штурма захваченной террористами школы № 1. В августе 2008 года он посетил бесланское кладбище. В августе этого года - впервые зашел в здание бывшей школы, где открыт мемориал жертвам трагедии.

Во время последней поездки на встрече с представительницами общественной организации "Матери Беслана" Путин внезапно начал говорить о "борьбе с неонацизмом", о Курской области, Донбассе и "Новороссии", а также упомянул неких "противников и врагов", которые, как он выразился, "продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну".

ЕСПЧ: Власти РФ знали о подготовке теракта, но не приняли достаточно мер

В школе №1 Беслана 1 сентября 2004 года террористы захватили в заложники более 1200 человек - школьников, их родителей и сотрудников школы - и удерживали их два дня. В помещении школы 3 сентября произошел взрыв, после которого силовики начали штурм. После теракта и штурма, по официальным данным, погибли 334 человека.

В апреле 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить родственникам погибших и пострадавших 2,955 млн евро. ЕСПЧ пришел к выводу, что власти обладали информацией о подготовке атаки, но не приняли достаточных мер, чтобы минимизировать риск.

В марте этого года в России произошел крупнейший со времен Беслана теракт - в подмосковном "Крокус Сити Холле". За атакой, предположительно, стояла группировка исламских террористов из группировки "Вилаят Хорасан" - афганской ветви террористической организации "Исламское государство".