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Путин отложил Всемирные игры дружбы на неопределенный срок

Евгений Жуков
2 декабря 2024 г.

Игры дружбы планировались Россией как аналог Олимпиады и должны были пройти в сентябре. Летом их проведение сдвинули на 2025 год, а теперь Путин перенес его "до особого распоряжения", не уточнив причин.

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Московский стадион "Лужники"
Московский стадион "Лужники"Фото: Dmitry Serebryakov/AP/dpa/picture alliance

Проведение так называемых Всемирных игр дружбы, которые Москва планировала как аналог Олимпийских игр, отложено на неопределенный срок. Указ президента РФ Владимира Путина об этом опубликован в понедельник, 2 декабря, на портале правовой информации.

Согласно документу, Игры дружбы, которые первоначально должны были пройти в Москве и Екатеринбурге 15-29 сентября 2024 года, а затем были перенесены на 2025 год, отложены до "особого распоряжения". Решение объясняется "защитой прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности", о более конкретных причинах в указе Путина ничего не говорится.

О решении устраивать Игры дружбы в годы проведения Олимпийских игр власти России объявили в ответ на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в связи с войной в Украине. Соответствующий указ Путина был подписан в октябре 2023 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) подверг эту инициативу критике, заявив, что она представляет собой "циничную попытку" Москвы "политизировать спорт". МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы.

 

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