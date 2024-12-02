Путин отложил Всемирные игры дружбы на неопределенный срок

Игры дружбы планировались Россией как аналог Олимпиады и должны были пройти в сентябре. Летом их проведение сдвинули на 2025 год, а теперь Путин перенес его "до особого распоряжения", не уточнив причин.

Проведение так называемых Всемирных игр дружбы, которые Москва планировала как аналог Олимпийских игр, отложено на неопределенный срок. Указ президента РФ Владимира Путина об этом опубликован в понедельник, 2 декабря, на портале правовой информации.

Согласно документу, Игры дружбы, которые первоначально должны были пройти в Москве и Екатеринбурге 15-29 сентября 2024 года, а затем были перенесены на 2025 год, отложены до "особого распоряжения". Решение объясняется "защитой прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности", о более конкретных причинах в указе Путина ничего не говорится.

О решении устраивать Игры дружбы в годы проведения Олимпийских игр власти России объявили в ответ на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в связи с войной в Украине. Соответствующий указ Путина был подписан в октябре 2023 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) подверг эту инициативу критике, заявив, что она представляет собой "циничную попытку" Москвы "политизировать спорт". МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы.