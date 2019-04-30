Путин освободил Мезенцева от обязанностей посла в Беларуси

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Беларуси. Об этом говорится в указе российского лидера, опубликованном в пятницу, 19 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

Кто займет его должность Мезенцева в Минске, не уточняется.

О назначении Мезенцева Путин и Лукашенко, вероятно, договорились в Пекине

Являвшийся на тот момент членом Совета Федерации (СФ)Дмитрий Мезенцев сменил Михаила Бабича в роли посла в апреле 2019 года. Бабич в свою очередь занял этот пост в августе 2018 года и до этого не имел опыта дипслужбы. По данным источника агентства РБК, решение о смене посла, по всей видимости, было принято на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Пекине, где оба они принимали участие в форуме "Один пояс - один путь".

До занятия дипломатической должности Мезенцев был заместителем председателя СФ и председателем комиссии по информационной политике. В 2013-2016 годах он занимал пост генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.

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