Путин о статусе "ДНР" и "ЛНР": признание с поглощением?

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Байден, Путин и Украина: новый саммит и новый посредник Макрон?

Встреча президентов США и России Байдена и Путина для обсуждения кризиса вокруг Украины состоится при условии, что войска РФ не вторгнутся в эту страну. Сергей Елкин о президенте Франции Макроне в роли посредника.