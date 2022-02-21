Путин о статусе "ДНР" и "ЛНР": признание с поглощением?

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Президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных республик на востоке Украины. По мнению Сергея Елкина, поглощение "ДНР" и "ЛНР" - сюжет из мира животных.
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