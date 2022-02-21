 Путин о статусе ″ДНР″ и ″ЛНР″: признание с поглощением? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 22.02.2022

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Россия

Путин о статусе "ДНР" и "ЛНР": признание с поглощением?

Президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных республик на востоке Украины. По мнению Сергея Елкина, поглощение "ДНР" и "ЛНР" - сюжет из мира животных.

Карикатура Сергея Елкина - президент России Владимир Путин в виде хамелеона, готового проглотить двух мух ДНР и ЛНР, прилипших к его языку.

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