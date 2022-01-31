 Что сказал Путин об Украине и почему ФРГ не поставляет Киеву вооружения? (02.02.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 02.02.2022

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Что сказал Путин об Украине и почему ФРГ не поставляет Киеву вооружения? (02.02.2022)

Владимир Путин заявил о том, что США пытаются втянуть РФ в вооруженный конфликт, а "Украина - это инструмент для достижения цели".

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