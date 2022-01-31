Что сказал Путин об Украине и почему ФРГ не поставляет Киеву вооружения? (02.02.2022)

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Владимир Путин заявил о том, что США пытаются втянуть РФ в вооруженный конфликт, а "Украина - это инструмент для достижения цели".
Попытка реализации Минских соглашений может привести к очень сложной внутренней ситуации в Украине, что выгодно Москве, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Белый дом по-прежнему полагает, что РФ может вторгнуться в Украину "в любой момент", но не знает, принял ли президент Владимир Путин решение, сказала Джен Псаки.
Премьер-министр Великобритании намерен приложить еще больше дипломатических усилий для урегулирования конфликта с Россией, "чтобы избежать кровопролития в Европе", заявили в Лондоне.
Подписание соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией должно состояться в течение ближайших двух дней, заявил Владимир Зеленский.
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