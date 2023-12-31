Российские политики выступили с новогодними обращениями

Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам говорил о военных на фронте и о "настоящей" семье. Алексей Навальный признался, что скучает по близким, а Екатерина Дунцова пообещала объединить сторонников мира.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 31 декабря, в своем новогоднем обращении к жителям страны не назвал прямо ни ведущуюся уже почти два года войну в Украине, ни саму Украину. Боевых действий в соседней стране он коснулся лишь косвенно, обратившись "ко всем, кто находится на боевом посту", и заявив, что они находятся "на переднем крае борьбы за правду и справедливость".

По утверждению Путина, военнослужащие РФ чувствуют "мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России, поддержку всего народа". При этом российский президент не упомянул ни о военных потерях, ни о протестах родных мобилизованных, которые требуют вернуть их с фронта.

В новогодней речи, которая стала самой короткой за последние четыре года, президент РФ также заявил, что "нет такой силы", которая была бы способна остановить развитие" России, и пообещал "не отступать".

Путин также коснулся темы семьи, подчеркнув, что "настоящей большой семьей" является "та, где растут дети". В минувшем году в России как во властных, так и в церковных кругах активно обсуждалось ограничение абортов. В октябре Минздрав РФ ужесточил на федеральном уровне оборот самых распространенных препаратов для прерывания беременности, которые используют в частных клиниках. В некоторых российских регионах частные клиники начали отказываться делать эту процедуру.

В уходящем 2023 году по подозрению в участии в незаконном вывозе украинских детей с оккупированных территорий Украины Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента.

Навальный скучает по близким

Российский оппозиционер Алексей Навальный поздравил своих читателей в соцсетях с Новым годом, передав им "арктические объятия и заполярный привет" из новой колонии на Ямале, куда его этапировали в декабре. Политик признался, что "ужасно скучает" по семье, друзьям и соратникам, потому что нормальное человеческое общение "не заменишь ничем".

"Не скучайте. Ни страшно. Ни сильно. Ни очень. Никак не скучайте и не давайте вашим близким скучать по вам. Оставайтесь хорошими, честными людьми, и в будущем году постарайтесь стать немного более хорошими и честными. Себе я, в общем, именно этого и желаю. Не болейте, берегите себя", - написал Навальный.

Дунцова хочет объединить сторонников мира

Журналистка и политик Екатерина Дунцова, которую ЦИК РФ отказался допускать до выборов президента, (Верховный суд позже подтвердил это рещение) выпустила новогоднее обращение в Instagram. Она заявила, что Новый год - это "когда мы живем в мире с собой и со своими соседями", а дорогие нам люди находятся вместе с нами, а не "где-то далеко, рискуя своей жизнью, при этом выполняя задачи, цели которых нам толком не могут объяснить".

Дунцова также пообещала, что новая политическая партия, о создании которой она объявила ранее, станет "объединением людей, которые просто хотят мирно жить".

Смотрите также: