Путин написал статью о русских и украинцах: а вам слабо?

В России и Украине обсуждают статью Владимира Путина об отношениях двух стран. Похоже, благодаря президенту РФ список целей настоящего мужчины пополнился, считает Сергей Елкин.
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Президент Украины намерен ответить на путинскую статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Министр культуры страны заявил, что переписывать историю Украины начали еще русские цари.
В своей статье Путин отказал Украине в государственности, президенту Зеленскому - в имени и объяснил, почему не оставит соседнюю страну в покое, пишет Константин Эггерт.