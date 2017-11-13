 Путин и Собянин хотят пересадить россиян на ″Москвич″. DW Новости (16.05.2022) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 16.05.2022

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Путин и Собянин хотят пересадить россиян на "Москвич". DW Новости (16.05.2022)

Одним из последствий войны РФ в Украине стал уход из России мировых производителей. Их заводы планируют национализировать. Российские активы французской группы Renault перейдут к правительству Москвы и властям РФ. 16 мая Сергей Собянин объявил: завод "Рено Россия" будет производить легковые автомобили под советским брендом "Москвич", и даже электромобили. Но у экспертов есть серьезные сомнения.

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