Путин и НАТО, или Гарантии безопасности с божьей помощью

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Президент РФ Владимир Путин требует от США и НАТО "юридически обязывающих гарантий" безопасности, в которые он не очень верит. Тогда вся надежда на силы небесные, полагает Сергей Елкин.
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