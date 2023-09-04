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Путин и Эрдоган обсуждают в Сочи "зерновую сделку"

Илья Коваль
4 сентября 2023 г.

В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции. Реджеп Тайип Эрдоган накануне встречи анонсировал "очень важное" сообщение о "зерновой сделке".

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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин сидят за столом на встрече в Сочи, 4 сентября 2023 года
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин на встрече в Сочи, 4 сентября 2023 годаФото: Dogukan Keskinkilic/AA/picture alliance

Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина проходит в Сочи в понедельник, 4 сентября.

Одна из основных тем переговоров - возобновление "зерновой сделки", позволяющей экспортировать украинское зерно по Черному морю. Перед началом встречи Эрдоган анонсировал "очень важное" сообщение по Черноморской зерновой инициативе, как официально называется "зерновая сделка". "Я знаю, что вы намерены поднять вопрос о "зерновой сделке". Мы открыты к переговорам по этому вопросу", - отметил Путин в ходе открытой части встречи с Эрдоганом перед журналистами.

По данным турецкого издания TRT Haber, другими темами переговоров должны стать война в Украине, обмен военнопленными между Москвой и Киевом, урегулирование сирийского конфликта и транзит российского газа через Турцию.

Последний шанс вернуть Россию в "зерновую сделку"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран ЕС в Толедо 31 августа назвал встречу Путина и Эрдогана "по сути, почти последней возможностью выяснить, вернется ли Россия в Черноморскую зерновую инициативу".

Черноморская зерновая инициатива - соглашение, подписанное Россией и Украиной с Турцией и ООН по отдельности в июле 2022 года - узаконила морские коридоры для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный. Вторая часть соглашения предусматривает снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

18 марта 2023 года, когда истек первый период действия сделки, она, в случае отсутствия возражений сторон, должна была быть автоматически продлена еще на 120 дней, но Россия собщила о продлении сделки лишь на 60 дней. 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил о выходе РФ из "зерновой сделки", заявив, что "часть этих черноморских договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор".

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Путин и Эрдоган обсуждают в Сочи "зерновую сделку"

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