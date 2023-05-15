На 446-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 15 мая (время московское).

Путин экстренно созвал Совбез РФ после неудач под Бахмутом

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Заседание Совета безопасности РФ, которое традиционно проводится по пятницам, перенесли на понедельник, 15 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ захватили под Бахмутом более десяти позиций российских войск, а командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал продвижение украинских войск "первым успехом наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута".

Кроме того, 13 мая в Брянской области потерпели крушение сразу несколько летательных аппаратов сил РФ: два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. По данным "Коммерсанта", авиагруппа могла попасть в засаду. Украинская сторона, однако, утверждает, что летательные аппараты были сбиты российской ПВО.

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Высокопоставленным российским чиновникам запретили увольняться во время войны, сообщило издание "Важные истории" со ссылкой на четыре источника. Собеседник из ФСБ, который рассказал, что знает как минимум о двух таких случаях, связанных с губернаторами, заявил, что обоим "не просто запретили, а намекнули на уголовные дела". В свою очередь один из источников, близкий к администрации президента России (АП), рассказал, что после вторжения в Украину многие чиновники захотели покинуть свои посты и что в АП такие намерения расценивают как предательство.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим во время войны годовые контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ, получить российское гражданство в упрощенном порядке. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Как следует из указа, аналогичное право получают члены семей таких иностранцев.

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Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш опроверг сообщения о кризисе в отношениях Киева и Ватикана из-за вопроса о возможной посреднической роли папы Франциска в урегулировании войны России против Украины. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и понтифика 13 мая была "открытым и плодотворным обменом мнениями", заявил Юраш в интервью газете Corriere della Sera. "Если посредничество Ватикана будет включать в себя пункты украинского мирного плана, то оно, безусловно, будет принято с большой радостью. Разногласий нет. У нас нет сомнений, что Святой Престол хочет сотрудничать по меньшей мере на основе некоторых пунктов нашего мирного плана", - подчеркнул украинский посол.

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Великобритания не планирует отправлять истребители в Украину, заявил пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака. Отвечая на вопрос, направит ли Лондон в Украину боевые самолеты, поставки которых Киев ожидает от стран Запада, пресс-секретарь сказал: "Таких планов нет". "Украинцы приняли решение обучать своих пилотов на истребителях F-16, и вы знаете, что Королевские военно-воздушные силы Великобритании их не используют", - отметил он.

Зеленский: Мы хотим создать "коалицию истребителей"

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Риши Сунак и Владимир Зеленский во время встречи в Великобритании Фото: Carl Court/AFP/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с британским премьер-министром Риши Сунаком вопрос поставок Киеву боевых самолетов западными странами и что они хотят создать "коалицию истребителей". "Я вижу, что в ближайшее время вы услышите некоторые, как я думаю, очень важные решения, но мы должны еще немного поработать над этим", - сказал Зеленский по окончании встречи с Сунаком в Великобритании.

Хроника событий 15 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 мая 14.00 - 23.59 >>>

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