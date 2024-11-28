Путин допускает новый телефонный разговор с Шольцем

По мнению главы Кремля, телефонный разговор между ним и канцлером Германии не привел к сближению, но все же может быть повторен. РФ готова вести переговоры с лидерами Запада только на ее условиях, заявил Путин в Астане.

Президент России Владимир Путин считает, что состоявшийся 15 ноября телефонный разговор между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) не привел к сближению, но все же может быть повторен. Об этом Путин заявил на итоговой пресс-конференции саммита стран ОДКБ в Астане в четверг, 28 октября.

"Но ничего необычного здесь не было ни для него, ни для меня - он объяснил свою позицию, я имею в виду, и мы остались при своем мнении по этому вопросу (по агрессивной российской войне в Украине. - Ред.), - сказал президент. - Но в целом, я думаю, что диалог возможен и в будущем".

Путин при этом подчеркнул, что Россия по-прежнему готова вести переговоры с западными лидерами и договариваться с Украиной. Однако переговоры могут проходить только на тех условиях, которые он озвучил в июне. Глава Кремля по-прежнему хочет вывода украинских войск со всей территории четырех украинских областей и отказа Киева от вступления в НАТО.

Июньские условия "мира" Путина

Президент РФ на встрече с руководством МИД РФ 14 июня заявил, что условием начала мирных переговоров с Украиной должен быть "полный вывод" украинских войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. "Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину", - уточнил Путин.

"Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины", ее "демилитаризацию и денацификацию" президент назвал "принципиальной позицией" России: "Как только Киев заявит о том, что готов к такому решению и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО - с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры".

Кроме того, все западные санкции против РФ должны быть отменены, добавил он. По словам Путина, это не предложение о "временном перемирии" - речь идет не о заморозке конфликта, а о его "окончательном завершении".

Первый разговор Шольца и Путина с декабря 2022 года

Телефонный разговор руководителей двух стран состоялся 15 ноября и стал первым контактом между Шольцем и Путиным с декабря 2022 года. Канцлер осудил войну России против Украины, призвал Кремль вывести армию РФ с украинской территории и особо выделил необходимость готовности Москвы к переговорам с Киевом, направленным на достижение справедливого и долговременного мира.

Путин в свою очередь призвал учитывать интересы России в области безопасности, посетовал на "многолетнюю агрессивную политику НАТО, направленную на создание на украинской территории антироссийского плацдарма", и отметил, что РФ не отказывалась от переговоров. Разговор длился около часа. Президент Украины Владимир Зеленский подверг звонок Шольца критике, заявив, что этим он открыл "ящик Пандоры".

Шольц: Разговоры с Путиным никогда не были приятными, но они нужны

26 ноября канцлер в эфире телеканала ZDF в очередной раз выступил в защиту своего телефонного звонка Путину, напомнив, что неоднократно разговаривал с лидером Кремля по телефону до конца 2022 года. "И это никогда не были приятные беседы. На этот раз тоже не было приятного разговора. Но надо говорить, даже для того, чтобы это услышать", - сказал Шольц.

Канцлер ФРГ рассказал президенту США Джо Байдену и премьер-министрам Франции и Великобритании Эмманюэлю Макрону и Киру Стармеру о намерении поговорить с Путиным почти за месяц до звонка, сообщала газета Bild через считанные часы после состоявшегося диалога. Владимир Зеленский был тоже уведомлен о намерении Берлина, утверждает издание.