Pussy Riot объявили победителей своей премии

Объявлены победители премии Pussy Riot, вручаемой за медиаматериалы (тексты, видео или расследования) на тему домашнего насилия в России. Соответствующее объявление появилось на сайте премии в среду, 11 марта.
Среди победителей автор материала "Как распознать домашнее насилие и что делать дальше. Отвечают адвокат и психолог", опубликованном на портале Юга.ру, Иолина Грибкова, автор текста "Паша начинает убивать" Диана Садреева, автор инстаграм-проекта "Скажи сестре" Гузель Леман и автор текста "Сама виновата! Как в России судят жертв насилия за самозащиту", опубликованного на портале The Insider, Дарья Серенко. Приз зрительских симпатий получила Айдай Эрекбаева за материал "Изнасилована системой. Шесть лет угроз, травли и поисков справедливости", опубликованный на сайте "Клооп" (Киргизия).
"Согласно статистике МВД за несколько лет, количество преступлений, совершенных в семье, растет примерно на 5000 случаев ежегодно. Сколько еще женщин должно погибнуть, чтобы государство обратило внимание на социальную катастрофу?" - объяснили на сайте премии причины ее появления.
Согласно информации с сайта, каждый победитель получит приз в 1000 евро, причем финансирование премии будет осуществляться из денег, которые участники Pussy Riot получили от Российской Федерации в качестве компенсации после решения ЕСПЧ.
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Автор: Ксения Сафронова