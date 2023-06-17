Провоенные блогеры в РФ пишут о коррупции при cборке дронов

По версии "военкора" Романа Сапонькова, дрон "Сибирячок" из комплектующих c AliExpress поставляется за 2,5 млн рублей. Представители производителя утверждают, что не продавали его министерству обороны РФ.

Ряд российских провоенных блогеров начал писать о возможной коррупции при сборке и поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию. Так, "военкор" Роман Сапоньков утверждает, что дрон "Сибирячок" собран из комплектующих c глобальной торговой онлайн-площадки AliExpress и поставляется за 2,5 млн рублей (27 325 евро). Как написал Сапоньков в Telegram в пятницу, 16 июня, "малая партия" этих БПЛА "была принята на баланс" и "ушла в войска".

По версии "военкора", запчасти для дрона закупают в Китае на сумму в 400 тысяч рублей (4372 евро), производителем является "Гаскар Групп" (Gaskar Group).

По информации другого прокремлевского журналиста, Андрея Медведева, беспилотник - коммерческая разработка "Гаскар Групп". В разговоре с ним представители компании заявили, что не продавали ее министерству обороны РФ, а "опытные образцы были переданы для испытаний". По версии производителя, дрон стоит 270 тысяч рублей (2951 евро), добавил Сапоньков. По его данным, речь идет о выпуске серии с апреля.

Гендиректор компании "Авиановации": Возможно, "пилят бюджет"

Гендиректор компании "Авиановации" Сергей Товкач в беседе с изданием The Insider заявил, что дронов собственного производства в России нет, изделия полностью перевели на китайскую базу, на этом, возможно, "пилят бюджет".

Тем, кто впервые обратил внимание на непрозрачную схему поставок и возможный распил бюджета, стали поступать угрозы в личные сообщения, добавляет The Insider.

Владелец "Гаскар Групп" может быть связан с Хуснуллиным

По версии журналистов, владелец "Гаскар Групп" (Gaskar Group) связан с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным. На сайте Gaskar Group отмечается, что компания - разработчик и интегратор собственных IT продуктов и БПЛА промышленного и гражданского назначения.

В группу компаний входит собственное производство БПЛА в Москве, заявляют в Gaskar Group.

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