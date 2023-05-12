Проукраинские активисты облили кетчупом Виктора Шендеровича

Активисты попытались сорвать выступление российского писателя в Вильнюсе. Перед началом выступления Шендеровича, который выступает против российской агрессии в Украине, они устроили пикет.

В столице Литвы Вильнюсе проукраинские активисты попытались сорвать выступление российского писателя Виктора Шендеровича и облили его кетчупом, сообщили российские интернет-СМИ в четверг, 11 мая.

Перед началом выступления писателя активисты устроили пикет, в ходе которого транслировали через громкоговорители фрагмент эфира Шендеровича на радиостанции "Эхо Москвы", в котором тот говорил "наши мальчики" о российских военных (сам Шендерович подчеркивал, что цитировал высказывание другого человека) и предлагали людям, пришедшим на мероприятие, отдать свои деньги сразу основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, чьи боевики в настоящее время штурмуют украинский Бахмут.

В антракте Шендерович вышел к активистам, чтобы поговорить, но они облили его кетчупом. "К сожалению, вы так ничего и не поняли. Как было сказано у Ибсена в пьесе "Враг народа", "Никогда не надевай новые штаны, когда идешь отстаивать истину", - прокомментировал писатель случившееся.

Последовательный противник российской агрессии в Украине

В конце апреля Украина добавила Шендеровича в базу "Миротворец" , в которой содержатся имена тех, кто, по мнению авторов, является "агентами Кремля". Перед этим блогер Аркадий Бабченко в соцсетях обвинил писателя в недостаточной поддержке Украины. Шендерович тогда высказал мнение, что после войны дороги России и Украины разойдутся, но пока у них общая задача - свержение режима Кремля.

Виктор Шендерович последовательно выступает против российского вторжения в Украину. Он также является членом "Антивоенного комитета России". Власти РФ объявили его "иностранным агентом".

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