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Режиссер Женя Беркович
Режиссер Женя БерковичФото: Alexander Shcherbak/Tass/IMAGO
ПолитикаРоссия

На российского режиссера Женю Беркович завели уголовное дело

Ольга Лебедева
22 мин. назад

В Москве задержали режиссера спектакля "Финист Ясный Сокол", а в Санкт-Петербурге прошел обыск в квартире матери и бабушки Беркович. Задержана и автор сценария Светлана Петрийчук.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оправдании терроризма в отношении театрального режиссера, экс-участницы "Седьмой студии" Евгении Беркович. Преследование связано со спектаклем в постановке Беркович "Финист Ясный Сокол", который поставила Беркович по пьесе Светланы Петрийчук, сообщает в четверг, 4 мая, издание "ОВД-Инфо".

В тот же день прошли обыски у матери Беркович - Елены Эфрос, а также ее бабушки, писательницы и правозащитницы Нины Катерли в Санкт-Петербурге, рассказали Эфрос и петербургский депутат Борис Вишневский в Facebook. "К нам домой пришли с обыском. На Женю заведено уголовное дело из-за "Финиста". "Оправдание терроризма", - написала Елена Эфрос. После окончания обыска "ОВД-Инфо" сообщило об изъятии компьютерной техники. В свою очередь издание "Ротонда" и Борис Вишневский уточнили, что Беркович была задержана в Москве.

Автор сценария спектакля Светлана Петрийчук тоже задержана

Кроме того, в Москве задержана драматург Светлана Петрийчук. "Из аэропорта "Внуково" ее доставили на допрос в центр Москвы", - указывается в Telegram-канале "ОДВ-Инфо LIVE". "Медуза" со ссылкой на мужа Петрийчук Юрия Шехватова пишет, что речь, предположительно, идет о том же деле, что и у Беркович.

В спектакле "Финист Ясный Сокол" рассказывается о женщинах, которые решили "виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию". Он основан на реальных историях женщин, впоследствии осужденных за "пособничество терроризму". В 2022 году этот спектакль получил премию "Золотая маска" в двух категориях.

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