Против Михаила Ходорковского возбудили новое уголовное дело

Министерство внутренних дел России вновь объявило в розыск Михаила Ходорковского, против которого возбуждено уголовное дело "по фейкам" о российской армии. Это следует из базы розыска МВД по состоянию на вторник, 8 января, где говорится, что Ходорковского разыскивают по статье УК, однако название новой статьи в базе не указано. Государственное агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что в отношении Ходорковского возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 207.3 УК РФ ("публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ"). Поводом послужили его комментарии в соцсетях о выплатах родственникам солдат, погибших в ходе развязанной Россией войны против Украины. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В 2015 году Россия объявила Михаила Ходорковского в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина. Международный розыск объявляется после объявления федерального розыска или одновременно с ним.

Экс-владелец нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский был арестован в октябре 2003 года. В 2005 году его приговорили к тюремному заключению по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В 2010 году бизнесмен был приговорен к еще одному сроку по новым обвинениям. Срок заключения Ходорковского должен был истечь в августе 2014 года. 20 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о его помиловании. Ходорковский уехал за границу, поселился в Швейцарии и развернул активную политическую деятельность.

Международная правозащитная организация Amnesty International присвоила Михаилу Ходорковскому и его партнеру по бизнесу Платону Лебедеву, также осужденному, статус "узников совести". Европейский суд по правам человека в 2020 году постановил, что Ходорковский и Лебедев были осуждены за деяния, которые не являлись преступлением, хотя и не признал судебный процесс по их делу политически мотивированным.

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