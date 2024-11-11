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Против Заремы Мусаевой возбудили новое уголовное дело

Александра Иванова
11 ноября 2024 г.

Против матери активистов из Чечни возбудили дело о "дезорганизации деятельности колонии" в связи с "нападением" на сотрудника ФСИН, сообщил адвокат Заремы Мусаевой.

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Зарема Мусаева - мать чеченских оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых (фото из архива)
Зарема Мусаева (фото из архива)Фото: Privat

Против 55-летней Заремы Мусаевой, матери авторов оппозиционного чеченского Telegram-канала 1ADAT Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых, возбудили новое уголовное дело. Оно касается "дезорганизации деятельности колонии", сообщил в Telegram-канале в понедельник, 11 ноября, правозащитный проект "Команда против пыток" со ссылкой на адвоката Мусаевой Александра Савина.

"Мусаеву подозревают в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (часть 2 статьи 321 УК), женщине грозит до пяти лет лишения свободы по этой статье", - отмечается в посте.  Указывается, что адвокат с материалами дела пока не ознакомился.

Правозащитники напоминают, что в конце октября Зарему Мусаеву опрашивал следователь, который приехал в колонию-поселение в городе Аргун, где женщина отбывает наказание. Мать Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых рассказала, что ее опрашивали из-за того, что она якобы напала на сотрудника ФСИН, сопровождавшего ее в ежедневных поездках в больницу. "Зарема эти обвинения отрицает и говорит, что физически не могла напасть на силовика", - отмечает "Команда против пыток".

Зарема Мусаева страдает инсулинозависимым диабетом второго типа. Правозащитники указывают, что она с трудом передвигается даже с помощью трости. В конце сентября "Команда против пыток" сообщала о серьезном ухудшении здоровья женщины в связи с повышением показателей уровня сахара в крови до критической отметки.

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