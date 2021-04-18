Против министра юстиции Украины возбуждено уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении министра юстиции страны Дениса Малюськи. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщило агентство "Українські Новини", опубликовав ответ ведомства на свой запрос.

По его данным, главу ведомства подозревают в том, что он противоправно стал владельцем имущества "Новой топливной компании" (НТК) и других 19 хозяйствующих субъектов.

Заявление в НАБУ 19 февраля подал директор НТК.

В реестре предприятий Украины в качестве руководителя НТК называется Сергей Михайлюченко. По версии истцов, к преступлению причастны также первый заместитель главы Минюста - Евгений Горовец, а также их подчиненные.

Начато досудебное расследование

Как уточняет издание, изначально НАБУ не внесло данные о деле в Единый реестр досудебных расследований. После рассмотрения жалобы в суде 11 марта Высший антикоррупционный суд обязал бюро завести производство. Позднее, 23 марта, НАБУ выполнило решение суда.

Денис Малюська занимает пост министра юстиции страны с 29 августа 2019 года.

В феврале исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время пленарного обсуждения в Европарламенте доклада о выполнении Киевом Соглашения об ассоциации с ЕС заявил, что повсеместная коррупция "продолжает тормозить процесс реформ в Украине".

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