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Против Евгении Чириковой возбудили дело о "фейках"

Лиза Ламбрехт
16 июля 2024 г.

СК РФ возбудил уголовное дело против активистки Евгении Чириковой за публикацию ролика о действиях российских военных в Украине.

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Российская экоактивистка Евгения Чирикова (фото из архива)
Евгения Чирикова (фото из архива)Фото: Evgenia Chirikova

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о "фейках" про российскую армию в отношении экоактивистки и бывшей защитницы Химкинского леса Евгении Чириковой. Об этом во вторник, 16 июля, сообщило московское управление ведомства в Tеlegram-канале.

Как следует из заявления, поводом для преследования активистки послужил опубликованный ею видеоролик, в котором говорится о войне России против Украины. По версии СК, в видео содержится "заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины". О каком именно ролике идет речь, в сообщении не уточняется.

Обвинения по "террористической" статье

Евгения Чирикова живет за пределами России. В апреле Сыктывкарский городской суд заочно арестовал ее, а также оппозиционера и многократного чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, экс-депутата Госдумы РФ Геннадия Гудкова и оппозиционного политика, сооснователя Форума свободной России Ивана Тютрина по обвинению в "создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании".

Незадолго до этого все они участвовали в Форуме свободной России в Вильнюсе. В феврале и марте критиков Кремля внесли в список "экстремистов и террористов" Росфинмониторинга, а ранее - в реестр "иностранных агентов" Минюста РФ.

Форум свободной России, основанный в 2016 году Каспаровым и Тютриным, был признан Генпрокуратурой РФ "нежелательной организацией".

 

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