 Протесты в Шри-Ланке: власти ввели чрезвычайное положение (13.07.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 13.07.2022

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Протесты в Шри-Ланке: власти ввели чрезвычайное положение (13.07.2022)

Причиной протестов стал экономический кризис. В частности, страна столкнулась с дефицитом энергоносителей.

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В Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента 09.07.2022

Демонстранты, недовольные экономическим положением страны, призывают президента покинуть пост. По данным СМИ, Готабая Раджапакса покинул резиденцию.

ARCHIV - 04.02.2021, Sri Lanka, Colombo: Gotabaya Rajapaksa (M), Präsident von Sri Lanka, spricht neben Armeechef Shavendra Silva (l) und Sudarshana Pathirana (r), Chef der Luftwaffe, während der Feierlichkeiten zum 73. Unabhängigkeitstag Sri Lankas. Als Konsequenz aus den Massenprotesten in Sri Lanka hat Präsident, Gotabaya Rajapaksa, seinen Rücktritt zum 13. Juli angekündigt. (zu dpa «Sri Lankas Präsident kündigt Rücktritt für kommenden Mittwoch an») Foto: Pradeep Dambarage/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Президент и премьер Шри-Ланки согласились уйти в отставку на фоне протестов 09.07.2022

В стране идут крупные протесты, вызванные недовольством экономической ситуацией. Лидеры партий Шри-Ланки считают, что президент Готабая Раджапакса и премьер Ранила Викрамасингхе должны уйти в отставку.

Sri Lanka's President Gotabaya Rajapaksa speaks during the opening ceremony of the UN Climate Change Conference COP26 in Glasgow, Scotland, Monday Nov. 1, 2021. The U.N. climate summit in Glasgow gathers leaders from around the world, in Scotland's biggest city, to lay out their vision for addressing the common challenge of global warming. (Andy Buchanan/Pool via AP)

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Военно-воздушные силы Шри-Ланки сообщили, что Готабая Раджапакса вместе с супругой и телохранителями вылетел на Мальдивы.

A view of the headquarters of the FSB security service, the successor to the KGB, in downtown Moscow on November 16, 2018. - Russia's FSB security service had a mole in a company used by Britain and other countries to process visa applications, according to a report published Friday by investigative group Bellingcat. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

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