Протесты в Шри-Ланке: власти ввели чрезвычайное положение (13.07.2022)

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Причиной протестов стал экономический кризис. В частности, страна столкнулась с дефицитом энергоносителей.
Демонстранты, недовольные экономическим положением страны, призывают президента покинуть пост. По данным СМИ, Готабая Раджапакса покинул резиденцию.
В стране идут крупные протесты, вызванные недовольством экономической ситуацией. Лидеры партий Шри-Ланки считают, что президент Готабая Раджапакса и премьер Ранила Викрамасингхе должны уйти в отставку.
Военно-воздушные силы Шри-Ланки сообщили, что Готабая Раджапакса вместе с супругой и телохранителями вылетел на Мальдивы.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 марта.
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