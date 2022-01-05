Протесты в Казахстане: обстановка обостряется

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В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты. DW следит за событиями среды, 5 января.
В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ переросли в протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаевпринял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. В Алма-Атинской и в Мангистауской областях, а также в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Наряженная обстановка сохраняется в целом ряде городов. DW следит за событиями среды, 5 января (время московское).
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В центре Алма-Аты - столкновения митингующих с полицией, передало агентство "Интерфакс-Казахстан". Протестующие пытались пройти через дворы на улицу Байтурсынова. Правоохранители начали применять против них спецсредства, взрываются светошумовые гранаты. По данным агентства, ранен сотрудник полиции. По словам очевидцев, с улицы Шевченко в сторону улицы Байтурсынова проехали около десятка грузовиков военных. Они подвозят ящики со светошумовыми гранатами. В комендатуре сообщили, что в центре продолжается "операция по обеспечению правопорядка", жителей города просят воздержаться от прогулок, автовладельцев - планировать маршруты объезда.
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Как передает корреспондент DW, в Алма-Ате и в Актау отдельные подразделения полиции перешли на сторону митингующих. В городах - проблемы со связью, работает только электронная почта.
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В центре столицы Казахстана - Нур-Султана - много полицейских, вдоль улиц припаркованы автозаки, здание местной администрации охраняют сотрудники спецотряда быстрого реагирования (СОБРа). По информации "Радио Азаттык" ("РА"), в целом ситуация - спокойная.
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В массовых протестах в Алма-Ате пострадали 190 человек, в том числе 137 полицейских, сообщило управление общественного здоровья города. "В лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по "скорой помощи" 150 и 40 - по самообращению. Госпитализированы 40 человек. В том числе в реанимации находятся семеро пострадавших, из них четверо - сотрудники полиции", - говорится в сообщении управления. "Среди всех пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских лица", - уточнили в ведомстве.
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