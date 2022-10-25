"Мы в ярости. Я не верю, что эта ярость быстро пройдет", - рассказывает DW 29-летняя Азаде из Тегерана. По ее словам, участь Махсы Амини может постичь каждую женщину в Иране. "Мы знаем, как жестоко относится к нам полиция нравов, но я все равно больше не ношу хиджаб. Сейчас все по-другому. Речь не идет о моем личном решении. Сейчас - это знак солидарности", - говорит Азаде.