Протесты в Иране. Фото, которых боятся власти
С середины сентября в Иране продолжаются протесты, вызванные гибелью курдской девушки из-за того, что она неправильно носила хиджаб. Фото протестов и акций солидарности с иранцами - в фотогалерее DW.
Махса Амини - жертва иранского режима
Гибель 22-летней курдской девушки Махсы Амини послужила причиной вспыхнувших в Иране 16 сентября массовых протестов. Девушка была задержана полицией нравов 13 сентября в Тегеране за якобы неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась в больнице. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании.
Протесты не только в Тегеране
Первые протесты вспыхнули в Иране 16 сентября во время церемонии похорон Махсы в ее родном городе Секкезе и в административном центре Иранского Курдистана, городе Сенендедже, а затем распространились практически по всей стране. Сейчас они проходят почти в 100 городах Ирана.
В память о Махсе Амини
На 40-й день после гибели Махсы Амини в ее родной город Секкез, к ее могиле, приехали тысячи людей и устроили акцию протеста. Спецслужбы пытались перекрыть все подъезды к городу, но безуспешно. К концу дня они применили против демонстрантов оружие и слезоточивый газ.
Женщины и молодежь - в центре протеста
В массовых протестах в Иране активно принимают участие женщины и молодежь. Многие женщины и девушки, несмотря на угрозу задержания, выходят на улицу без традиционных мусульманских головных уборов, в знак солидарности с погибшей Махсой Амини. Школьники и студенты участвуют в акциях протеста с требованиями свободы и свержения режима в Иране. На этом фото - протесты в Тегеране 28 сентября 2022 года.
Фото, которых боится режим в Иране
Иранская молодежь требует перемен. Чтобы избежать распространения в Сети фотографий, подобных этой, иранские власти используют различные методы, в том числе снижают скорость интернета настолько, что иногда в Иране недоступны VPN, помогающие обойти блокировку. Ограничивают и свободу СМИ: так, Иран ввел санкции против редакции вещания на фарси медиакомпании DW.
"Они без разбора стреляют по людям"
Участники акций протеста рассказывают, что иранские силовики беспощадно подавляют уличные акции. "Сотрудники спецслужб в гражданском, но при этом вооруженные, повсюду, - рассказывает DW молодая женщина из Тегерана. - Они без разбора стреляют по людям". Тем не менее люди продолжают выходить на уличные акции. На этом фото - убегающие от полиции участницы акций протеста 19 сентября 2022 года.
Задержания в Тегеране и других городах
Власти Ирана массово задерживают участников акций протеста, им может грозить высшая мера наказания. В конце октября генпрокурор Тегерана сообщил, что 4 задержанным предъявлены обвинения в "войне против Бога", что в Иране квалифицируется как особо тяжкое преступление и карается смертной казнью. В общей сложности 315 человек в иранской столице обвинили в тяжких преступлениях против государства.
"Мы в ярости", и сейчас речь идет о солидарности
"Мы в ярости. Я не верю, что эта ярость быстро пройдет", - рассказывает DW 29-летняя Азаде из Тегерана. По ее словам, участь Махсы Амини может постичь каждую женщину в Иране. "Мы знаем, как жестоко относится к нам полиция нравов, но я все равно больше не ношу хиджаб. Сейчас все по-другому. Речь не идет о моем личном решении. Сейчас - это знак солидарности", - говорит Азаде.
Акции в знак солидарности
По всему миру прошли акции в знак солидарности с протестующими в Иране. В Берлине такая демонстрация 22 октября собрала около 80 тысяч участников. Живущие в изгнании в ФРГ иранцы также провели митинги у посольства Ирана и в других местах.
Весь мир поддерживает иранских женщин
Гибель Махсы Амини вызвала волну солидарности с иранскими женщинами по всему миру. Протестующих в Иране поддерживают разными способами: кто-то выходит на митинги и демонстрации, кто-то принимает участие во флешмобах, остригая волосы в знак солидарности.
"Прекратите нас убивать!"
По данным правозащитной организации Iran Human Rights (IHR), в ходе протестов в различных городах Ирана уже погибли 240 человек. "Прекратите нас убивать!" - маску с такой надписью надела участница акции солидарности с иранскими женщинами в Бейруте.