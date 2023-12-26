Володин заявил, что Сербии "может не стать"

Председатель Госдумы РФ обвинил США и ЕС в "раскачивании ситуации" в Сербии после парламентских выборов. В стране уже больше недели продолжаются протесты из-за предполагаемых фальсификаций.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал протесты в Сербии после предполагаемых фальсификаций на выборах в стране. Он призвал действующие сербские власти "защитить выбор большинства". "Что бывает в противном случае - всем хорошо известно: страны может не стать", - написал Володин в своем Telegram-канале во вторник, 26 декабря.

При этом российский депутат обвинил США и Евросоюз в "организации попытки госпереворота" и "раскачивании ситуации извне". В Сербии уже больше недели продолжаются протесты после парламентских и местных выборов. Сторонники оппозиционной политической коалиции "Сербия против насилия" протестуют против предполагаемых фальсификаций.

Результаты выборов в Сербии и предполагаемые фальсификации

Выборы в Сербии состоялись 17 декабря. Правящая правопопулистская Сербская прогрессивная партия (SNS) президента Вучича одержала победу, получив около 47 процентов голосов на выборах в Народную скупщину (однопалатный парламент). Оппозиционная "Сербия против насилия" набрала 23 процента.

На следующий день международная миссия наблюдателей, включающая представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европарламента и Европейского совета, сообщила о ряде нарушений на избирательных участках, в частности о случаях насилия, подкупа избирателей и вброса в урны поддельных бюллетеней. Вучич отвергает обвинения в фальсификации. В избиркоме Сербии также заявили, что не обнаружили их признаков.

Эскалация протестов в Сербии

Начавшиеся 18 декабря в Белграде протесты при участии тысяч демонстрантов проходили мирно до воскресенья, 24 декабря, когда сотни протестующих попытались ворваться в здание столичной горадминистрации, некоторые из них били стекла в здании. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, десятки человек были задержаны.

Президент Сербии Александар Вучич 25 декабря назвал произошедшие накануне беспорядки попыткой свержения законно избранной власти Сербии, спровоцированной из-за рубежа. По данным сербской полиции, в ходе протестов были задержаны как минимум 38 человек. Им предъявлены обвинения в поптыке насильственного изменения конституционного строя и свержения правительства, а также в насильственных действиях. В результате столкновений ранены восемь офицеров полиции. Протестующие, в свою очередь, обвиняют полицейских в применении к ним неоправданного насилия.

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